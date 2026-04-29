ЄС звинуватив Meta у допуску дітей до Instagram і Facebook, компанії загрожує штраф

Європейська комісія оприлюднила попередні висновки розслідування щодо компанії Meta, у яких йдеться про можливе порушення Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Регулятор вважає, що Facebook та Instagram недостатньо ефективно обмежують доступ дітей віком до 13 років до своїх платформ.

За даними Єврокомісії, чинні механізми перевірки віку дозволяють користувачам легко обходити обмеження, зокрема шляхом введення неправдивої дати народження.

У результаті неповнолітні можуть вільно користуватися соціальними мережами, попри те, що правила Meta прямо забороняють використання сервісів дітьми до 13 років.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки й демократії Генна Вірккунен заявила, що платформи роблять недостатньо для запобігання доступу дітей.

За оцінками регулятора, близько 10–12% користувачів Instagram і Facebook у ЄС можуть бути дітьми молодше встановленого віку.

Якщо ці висновки підтвердяться, Meta загрожує штраф до 6% від річного світового обороту компанії. Це один із найжорсткіших санкційних механізмів, передбачених європейським цифровим законодавством.

Паралельно Єврокомісія аналізує дизайн інтерфейсів платформ Meta. Регулятор вивчає, чи можуть алгоритми та структура контенту стимулювати надмірне використання соцмереж і формувати залежну поведінку, що потенційно впливає на психічне та фізичне здоров’я користувачів.

Розслідування посилює регуляторний тиск ЄС на великі технологічні компанії та може стати одним із ключових кейсів застосування DSA.

Кілька місяців тому Meta заблокувала майже 550 000 облікових записів підлітків. Основний удар припав на Instagram (330 000 акаунтів), Facebook (173 000) та Threads (близько 40 000).