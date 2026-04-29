ЕС обвинил Meta в допуске детей к Instagram и Facebook, компании грозит штраф

Европейская комиссия обнародовала предварительные выводы расследования в отношении компании Meta, в которых говорится о возможном нарушении Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Регулятор считает, что Facebook и Instagram недостаточно эффективно ограничивают доступ детей младше 13 лет к своим платформам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, действующие механизмы проверки возраста позволяют пользователям легко обходить ограничения, в частности, путем введения неправдивой даты рождения.

В результате несовершеннолетние могут свободно пользоваться социальными сетями, несмотря на то, что правила Meta запрещают использование сервисов детьми до 13 лет.

Исполнительная вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна Вирккунен заявила, что платформы делают недостаточно для предотвращения доступа детей.

По оценкам регулятора, около 10–12% пользователей Instagram и Facebook в ЕС могут быть детьми младше установленного возраста.

Если эти выводы подтвердятся, Meta грозит штраф до 6% годового мирового оборота компании. Это один из самых жестких санкционных механизмов, предусмотренных европейским цифровым законодательством.

Параллельно Еврокомиссия анализирует дизайн интерфейсов платформ Meta. Регулятор изучает, способны ли алгоритмы и структура контента стимулировать чрезмерное использование соцсетей и формировать зависимое поведение, потенциально влияющее на психическое и физическое здоровье пользователей.

Расследование усиливает регуляторное давление ЕС на крупные технологические компании и может стать одним из ключевых кейсов применения DSA.

ЕС фиксирует возможные нарушения со стороны Meta по защите детей в соцсетях и готовит серьезные санкции. Окончательное решение может повлиять на регуляторные требования ко всем крупным цифровым платформам в Европе.

Несколько месяцев назад Meta заблокировала почти 550 000 учетных записей подростков. Основной удар пришелся на Instagram (330 000 аккаунтов), Facebook (173 000) и Threads (около 40 000).

Автор:
Татьяна Гойденко