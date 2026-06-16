Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Наличный курс:

USD

44,90

44,81

EUR

52,32

52,15

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье

укрзализныця
Спрос на Карпаты растет: УЗ запускает дополнительные поезда / Укрзалізниця

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье в ответ на рост спроса пассажиров. Компания перераспределяет вагоны на наиболее востребованные маршруты и увеличивает количество рейсов в Рахов и Солотвин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

УЗ запускает дополнительные поезда

В частности, в Рахов будут курсировать поезда №213/214 и №251/252 сообщением Киев-Рахов. Отправления из Киева запланированы на 17, 19 и 21 июня, в обратном направлении – из Рахова 18, 20 и 22 июня.

Также назначены дополнительные рейсы по маршруту Киев-Солотвино. Поезд №203/204 будет отправляться из Киева 19 и 21 июня, а из Солотвина - 20 и 22 июня.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для приобретения на официальном сайте и в мобильном приложении "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Автор:
Ольга Опенько