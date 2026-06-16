"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье в ответ на рост спроса пассажиров. Компания перераспределяет вагоны на наиболее востребованные маршруты и увеличивает количество рейсов в Рахов и Солотвин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

УЗ запускает дополнительные поезда

В частности, в Рахов будут курсировать поезда №213/214 и №251/252 сообщением Киев-Рахов. Отправления из Киева запланированы на 17, 19 и 21 июня, в обратном направлении – из Рахова 18, 20 и 22 июня.

Также назначены дополнительные рейсы по маршруту Киев-Солотвино. Поезд №203/204 будет отправляться из Киева 19 и 21 июня, а из Солотвина - 20 и 22 июня.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для приобретения на официальном сайте и в мобильном приложении "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.