В BankID подключили новые сервисы по ритейлу, связи и финтеху

К системе BankID НБУ в первом полугодии 2026 года присоединились восемь новых абонентов по ритейлу, связи, финтеху и другим сферам. В частности, Glovo и Zakaz.ua будут использовать ее для проверки возраста покупателей, а ГП "Документ" для верификации при записи в электронную очередь.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

За январь-июнь через BankID провели 66 млн успешных электронных идентификаций. Это на 30%, или на 15,2 млн больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Среди новых участников системы – 3Mob, который будет использовать BankID для верификации клиентов при предоставлении услуг связи. Glovo и Zakaz.ua подключили систему для быстрой проверки возраста покупателей при доставке товаров.

В BankID также присоединилось ГП "Документ". Его клиенты смогут проходить верификацию через систему при записи в электронную очередь.

Приложение "МоЕ" компании "Феодал" будет использовать BankID для аутентификации пользователей при доступе к информации об их недвижимости и земельных участках. Еще три новых абонента – финансовые компании, подключившие систему для идентификации клиентов во время онлайн-кредитования.

Для бизнеса расширение BankID означает возможность дистанционно подтверждать личность клиента в большем количестве сценариев от доставки товаров с возрастными ограничениями до телекоммуникационных и финансовых услуг.

В июне НБУ также возобновил тарифы BankID для коммерческих абонентов. Плата касается банков и других юридических лиц – владельцев коммерческих сервисов, но не физических лиц, пользующихся системой.

Напомним, с 24 июня НБУ возобновил плату за услуги BankID для коммерческих абонентов. Речь идет о плате за подключение к системе и обработке успешных электронных идентификаций, тогда как для граждан использование BankID остается бесплатным.