Под Киевом выставили на продажу крупный косметический завод: что там можно производить

В Киевской области был выставлен на продажу производственный комплекс полного цикла по изготовлению косметики, средств личной гигиены и бытовой химии. Стоимость актива составляет 3,4 миллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure .

Объект расположен в 35 км от Киева. Его максимальная расчетная мощность составляет до 15,34 млн. единиц продукции в год (более 1,27 млн. единиц в месяц).

Производство отвечает международным стандартам и имеет сертификат GMP/ISO, а также собственную лабораторию для контроля качества сырья и готовой продукции.

Входящий в лот

Комплекс находится на земельном участке площадью 1,6 га (находится в долгосрочной аренде, земле промышленности). Общая площадь помещений составляет 6300 м², из которых:

3 300 м² – производственные площади (высота потолков 5 м);

– производственные площади (высота потолков 5 м); 3 000 м² – складские помещения (высота потолков 6 м).

Постройки находятся в отличном состоянии после реконструкции (2000–2020 годы). Площадка имеет автономное инженерное обеспечение: трансформаторную подстанцию на 200 кВт, дизельный генератор, скважины, твердотопливные котлы, компрессорную станцию, систему водоподготовки и видеонаблюдения.

Условия соглашения

Отмечается, что продажа производится как имущественный актив, а не как действующий торговый бизнес. В стоимость $3,4 млн. входят здания, оборудование, лаборатория, инженерные сети и права аренды земли.

Торговые марки, бренды, рецептуры, клиентская база и торговая компания в базовое соглашение не входят (передача отдельных контрактов возможна по договоренности). Персонал также не передается автоматически, но привлечение специалистов может обсуждаться.

Площадка ориентирована под выпуск продукции под собственными брендами нового владельца, контрактное производство или выпуск Private Label для торговых сетей и дистрибьюторов.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.