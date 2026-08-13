В Киеве квартиры в целом подорожали на 14%, но в некоторых районах цены упали

Несмотря на всеобщее снижение спроса и предложения, цены на однокомнатные квартиры в Киеве продолжили расти. Вместе с тем ситуация отличается в зависимости от района столицы: традиционно самые дорогие квартиры можно наблюдать на Печерске, а вот в районах, где за год было больше атак, стоимость квартир кое-где стала ниже.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

Как выглядит рынок недвижимости Киева

Годовое предложение продажи однокомнатных квартир в Киеве снизилось на 18%. Аналогично выглядит динамика спроса. Так, в июле 2025 года на одно объявление в среднем наблюдалось 4,4 отзыва, то в июле 2026 – 3,7. В целом число отзывов на одно предложение за год сократилось примерно на 17%.

С ценами происходит обратная ситуация. Однокомнатная квартира на вторичном рынке Киева в июле 2026 года в среднем стоит $74 776, что равняется росту +3% по сравнению с прошлым аналогичным периодом прошлого года.

Динамика цен и спроса в районах Киева.

В большинстве районов Киева предложение однокомнатных квартир на вторичном рынке в среднем сократилось. Наибольший спад произошел в Соломенском и Шевченковском районе (-24%). В Подольском районе количество объявлений снизилось до 20%, в Голосеевском, Дарницком и Святошинском – на 19%. В Деснянском районе количество предложений осталось неизменным.

В то же время, цены в большинстве районов выросли. Наибольшее подорожание произошло в Печерском районе – на 14%, достигнув цены $164 076. В Голосеевском цены на однокомнатные выросли на 10%, соответственно квартира теперь стоит в среднем $84 730, в Подольском – на 8%, до $82 343, в Шевченковском – на 5%.

В Соломенском районе рост несколько меньше – +4% со стоимостью квартиры в $69 321, еще меньше в Деснянском (+3% до $45 309) и Оболонском (+1% до $60 881) районах.

В Дарницком и Днепровском районах средняя стоимость однокомнатной квартиры за год снизилась на 3% – до $65 032 и $62 072 соответственно. В Святошинском районе цена снизилась на 2% – до $51 475.

Практически во всех районах уменьшился спрос

Отзывов на одно объявление стало меньше практически в каждом районе столицы. Наиболее выразительный показатель в Печерском районе – на 33%. В июле 2026 года на одно предложение здесь приходилось в среднем 1,1 отзыва.

В Деснянском районе спрос покупателей снизился на 28%, в Голосеевском – на 25%, Подольском – на 24%. Несколько меньшее падение произошло в Оболонском и Шевченковском районах – по 17%, Святошинском – 16%, Дарницком – 13% и Днепровском – 4%. Единственным районом, где количество отзывов на одно объявление за год выросло, стал Соломенский – на 4%.

"Ситуация вокруг безопасности по прежнему остается одним из факторов, влияющих на поведение покупателей и продавцов. К сожалению, в июле Киев испытал ряд интенсивных российских атак, что могло повлиять на готовность людей покупать жилье в городе. Часть покупателей откладывает такие решения, а владельцы, не имеющие настоятельной необходимости продавать квартиру, могут арендовать", – комментирует Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость .

При этом, добавляет эксперт, ситуация в разных районах столицы отличается – это показывает, что рынок Киева остается неоднородным, а на цены, кроме фактора безопасности, продолжают влиять расположение, характеристики жилья и объем предложения.

Напомним, спрос на покупку частных домов в некоторых областях Украины вырос до 67% по сравнению с началом года.