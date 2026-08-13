У Києві квартири загалом подорожчали на 14%, але в деяких районах ціни впали

Попри загального зниження попиту та пропозиції, ціни на однокімнатні квартири в Києві продовжили зростати. Разом із тим ситуація відрізняється в залежності від району столиці: традиційно найдорожчі квартири можна спостерігати на Печерську, а от у районах, де за рік було найбільше атак, вартість квартир подекуди стала нижчою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

Як виглядає ринок нерухомості Києва

Річна пропозиція продажу однокімнатних квартир у Києві зменшилась на 18%. Аналогічно виглядає динаміка попиту. Так, у липні 2025 року на одне оголошення в середньому спостерігалось 4,4 відгука, то у липні 2026 – 3,7. Відповідно число відгуків на одну пропозицію за рік скоротилось приблизно на 17%.

З цінами відбувається протилежна ситуація. Однокімнатна квартира на вторинному ринку Києва в липні 2026 року в середньому коштує $74 776, що дорівнює зростанню +3% порівняно з минулим аналогічним періодом минулого року.

Динаміка цін та попиту в районах Києва

У більшості районів Києва пропозиція однокімнатних квартир на вторинному ринку в середньому скоротилась. Найбільший спад відбувся у Солом’янському та Шевченківському районі (24%). У Подільському районі кількість оголошень знизилась до 20%, в Голосіївському, Дарницькому та Святошинському – на 19%. У Деснянському районі кількість пропозицій залишилась незмінною.

Водночас ціни в більшості районів зросли. Найбільше подорожчання відбулось у Печерському районі – на 14%, досягши ціни $164 076. У Голосіївському ціни на однокімнатні зросли на 10%, відповідно квартира тепер коштує в середньому $84 730, у Подільському – на 8%, до $82 343, у Шевченківському – на 5%, до $98 918.

У Солом’янському районі зростання дещо менше – +4% із вартістю квартири $69 321, ще менше у Деснянському (+3% до $45 309) та Оболонському (+1% до $60 881) районах.

У Дарницькому та Дніпровському районах середня вартість однокімнатної квартири за рік знизилася на 3% – до $65 032 та $62 072 відповідно. У Святошинському районі ціна зменшилась на 2% – до $51 475.

Майже у всіх районах зменшився попит

Відгуків на одне оголошення стало менше майже в кожному районі столиці. Найбільш виразний показник у Печерському районі – на 33%. У липні 2026 року на одну пропозицію тут припадало в середньому 1,1 відгука.

У Деснянському районі попит покупців знизився на 28%, у Голосіївському – на 25%, Подільському – на 24%. Дещо менше падіння відбулось в Оболонському та Шевченківському районах – по 17%, Святошинському – 16%, Дарницькому – 13% та Дніпровському – 4%. Єдиним районом, де кількість відгуків на одне оголошення за рік зросла, став Солом’янський – на 4%.

“Безпекова ситуація залишається одним із факторів, що впливають на поведінку покупців і продавців. На жаль, у липні Київ зазнав низки інтенсивних російських атак, що могло вплинути на готовність людей купувати житло у місті. Частина покупців відкладає такі рішення, а власники, які не мають нагальної потреби продавати квартиру, можуть займати вичікувальну позицію”, – коментує Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

При цьому, додає експертка, ситуація в різних районах столиці відрізняється – це показує, що ринок Києва залишається неоднорідним, а на ціни, окрім безпекової ситуації, продовжують впливати розташування, характеристики житла та обсяг пропозиції.

Нагадаємо, попит на придбання приватних будинків у деяких областях України зріс до 67% порівняно з початком року.