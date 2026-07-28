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Українці масово скуповують будинки: де попит зріс на 67% і скільки коштує житло
У першому півріччі 2026 року в Україні зафіксували стрімке зростання зацікавленості покупців заміською нерухомістю. Попит на придбання приватних будинків у деяких областях зріс до 67% порівняно з початком року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.
Інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс із завершенням зими, подекуди – на понад 50%. Хоча в червні кількість відгуків на оголошення дещо знизилася порівняно з весняними піками, загальний підсумок півріччя чітко демонструє: українці стали значно активніше цікавитися заміською нерухомістю, ніж на початку року.
Піковими місяцями за кількістю відгуків стали березень та травень. Порівнюючи показники червня із січневими, найбільше зростання попиту зафіксовано:
- у Миколаївській області кількість відгуків збільшилася на 67%;
- у Дніпропетровській — на 50%,
- у Київській — на 56%,
- у Черкаській — на 55%,
- у Одеській — на 53%.
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стабільне зростання в межах 35–50% продемонстрували Полтавська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області.
Експерти пояснюють такий сплеск бажанням заздалегідь підготуватися до холодів, а також припливом вимушено переміщених осіб. Натомість через безпековий фактор у Херсонській області попит просів на 31,5%.
Динаміка цін
Аналітики зазначають, що прямого зв'язку між зростанням попиту та цінами немає. Вартість стабільно зростала на Київщині, де медіанна ціна приватного будинку збільшилася на 6% — до 5,59 млн грн ($127,8 тис.) у червні.
Схожий тренд спостерігався у Львівській (до 4,43 млн грн) та Волинській областях. Водночас у Вінницькій області, попри високу активність покупців, медіанна вартість знизилася з 3,05 млн грн до 2,88 млн грн.
Найдорожчі регіони
Трійку найдорожчих регіонів очолює столиця, де медіанна ціна будинку становить 10,46–11,08 млн грн.
Друге місце посідає Київська область (понад 5,5 млн грн), а замикає лідерів Закарпаття (5,27–5,38 млн грн).
Також понад 4 млн грн коштує житло у Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях.
Надешевшими залишаються прифронтові Чернігівська (у середньому 474 тис. грн) та Сумська (897 тис. грн) області, де на ціноутворення безпосередньо тиснуть безпекові ризики.
Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року спостерігалось підвищення інтересу до приватних будинків по Україні. При цьому ціни зростали до 58% і в деяких містах різниця була до чоирьох разів.