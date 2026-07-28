Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,40

51,21

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці масово скуповують будинки: де попит зріс на 67% і скільки коштує житло

Попит на приватні будинки в Україні зріс до 67%
Попит на приватні будинки в Україні зріс до 67% / Depositphotos

У першому півріччі 2026 року в Україні зафіксували стрімке зростання зацікавленості покупців заміською нерухомістю. Попит на придбання приватних будинків у деяких областях зріс до 67% порівняно з початком року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс із завершенням зими, подекуди – на понад 50%. Хоча в червні кількість відгуків на оголошення дещо знизилася порівняно з весняними піками, загальний підсумок півріччя чітко демонструє: українці стали значно активніше цікавитися заміською нерухомістю, ніж на початку року.

Піковими місяцями за кількістю відгуків стали березень та травень. Порівнюючи показники червня із січневими, найбільше зростання попиту зафіксовано:

  • у Миколаївській області кількість відгуків збільшилася на 67%; 
  • у Дніпропетровській — на 50%,
  • у Київській — на 56%, 
  • у Черкаській — на 55%, 
  • у Одеській — на 53%. 
  • стабільне зростання в межах 35–50% продемонстрували Полтавська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська області.

Експерти пояснюють такий сплеск бажанням заздалегідь підготуватися до холодів, а також припливом вимушено переміщених осіб. Натомість через безпековий фактор у Херсонській області попит просів на 31,5%.

Динаміка цін 

Аналітики зазначають, що прямого зв'язку між зростанням попиту та цінами немає. Вартість стабільно зростала на Київщині, де медіанна ціна приватного будинку збільшилася на 6% — до 5,59 млн грн ($127,8 тис.) у червні.

Схожий тренд спостерігався у Львівській (до 4,43 млн грн) та Волинській областях. Водночас у Вінницькій області, попри високу активність покупців, медіанна вартість знизилася з 3,05 млн грн до 2,88 млн грн.

Найдорожчі регіони

Трійку найдорожчих регіонів очолює столиця, де медіанна ціна будинку становить 10,46–11,08 млн грн.

Друге місце посідає Київська область (понад 5,5 млн грн), а замикає лідерів Закарпаття (5,27–5,38 млн грн).

Також понад 4 млн грн коштує житло у Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях.

Надешевшими залишаються прифронтові Чернігівська (у середньому 474 тис. грн) та Сумська (897 тис. грн) області, де на ціноутворення безпосередньо тиснуть безпекові ризики.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року спостерігалось підвищення інтересу до приватних будинків по Україні. При цьому ціни зростали до 58% і в деяких містах різниця була до чоирьох разів.

Автор:
Тетяна Бесараб