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Украинцы массово скупают дома: где спрос вырос на 67% и сколько стоит жилье
В первом полугодии 2026 года в Украине зафиксирован стремительный рост заинтересованности покупателей загородной недвижимостью. Спрос на покупку частных домов в некоторых областях вырос до 67% по сравнению с началом года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.
Интерес к покупке частных домов заметно возрос с завершением зимы, кое-где – более чем на 50%. Хотя в июне количество отзывов на объявления несколько снизилось по сравнению с весенними пиками, общий итог полугодия отчетливо демонстрирует: украинцы стали гораздо активнее интересоваться загородной недвижимостью, чем в начале года.
Пиковыми месяцами по количеству отзывов стали март и май. Сравнивая показатели июня с январскими, наибольший рост спроса зафиксирован:
- в Николаевской области количество отзывов увеличилось на 67%;
- в Днепропетровской - на 50%,
- в Киевской - на 56%,
- в Черкасской - на 55%,
- в Одесской – на 53%. с
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стабильный рост в пределах 35-50% продемонстрировали Полтавская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская области.
Эксперты объясняют такой всплеск желанием заранее подготовиться к холодам, а также приливом вынужденно перемещенных лиц. Из-за фактора безопасности в Херсонской области спрос просел на 31,5%.
Динамика цен
Аналитики отмечают, что прямой связи между ростом спроса и ценами нет. Стоимость стабильно росла в Киевской области, где медианная цена частного дома увеличилась на 6% — до 5,59 млн грн ($127,8 тыс.) в июне.
Похожий тренд наблюдался во Львовской (до 4,43 млн. грн.) и Волынской областях. В то же время в Винницкой области, несмотря на высокую активность покупателей, медиа стоимость снизилась с 3,05 млн грн до 2,88 млн грн.
Самые дорогие регионы
Тройку самых дорогих регионов возглавляет столица, где медианная цена дома составляет 10,46-11,08 млн. грн.
Второе место занимает Киевская область (более 5,5 млн грн), а замыкает лидеров Закарпатья (5,27-5,38 млн грн).
Также более 4 млн грн стоит жилье во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях .
Более дешевыми остаются прифронтовые Черниговская (в среднем 474 тыс. грн) и Сумская (897 тыс. грн) области, где на ценообразование непосредственно давят риски безопасности.
Напомним, в первом квартале 2026 года наблюдалось повышение интереса к частным домам по Украине. При этом цены росли до 58% и в некоторых городах разница была до четырех раз.