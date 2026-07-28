Украинцы массово скупают дома: где спрос вырос на 67% и сколько стоит жилье

В первом полугодии 2026 года в Украине зафиксирован стремительный рост заинтересованности покупателей загородной недвижимостью. Спрос на покупку частных домов в некоторых областях вырос до 67% по сравнению с началом года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Интерес к покупке частных домов заметно возрос с завершением зимы, кое-где – более чем на 50%. Хотя в июне количество отзывов на объявления несколько снизилось по сравнению с весенними пиками, общий итог полугодия отчетливо демонстрирует: украинцы стали гораздо активнее интересоваться загородной недвижимостью, чем в начале года.

Пиковыми месяцами по количеству отзывов стали март и май. Сравнивая показатели июня с январскими, наибольший рост спроса зафиксирован:

в Николаевской области количество отзывов увеличилось на 67%;

области количество отзывов увеличилось на 67%; в Днепропетровской - на 50%,

- на 50%, в Киевской - на 56%,

- на 56%, в Черкасской - на 55%,

- на 55%, в Одесской – на 53%. с

– на 53%. с стабильный рост в пределах 35-50% продемонстрировали Полтавская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская области.



Эксперты объясняют такой всплеск желанием заранее подготовиться к холодам, а также приливом вынужденно перемещенных лиц. Из-за фактора безопасности в Херсонской области спрос просел на 31,5%.

Динамика цен

Аналитики отмечают, что прямой связи между ростом спроса и ценами нет. Стоимость стабильно росла в Киевской области, где медианная цена частного дома увеличилась на 6% — до 5,59 млн грн ($127,8 тыс.) в июне.

Похожий тренд наблюдался во Львовской (до 4,43 млн. грн.) и Волынской областях. В то же время в Винницкой области, несмотря на высокую активность покупателей, медиа стоимость снизилась с 3,05 млн грн до 2,88 млн грн.

Самые дорогие регионы

Тройку самых дорогих регионов возглавляет столица, где медианная цена дома составляет 10,46-11,08 млн. грн.

Второе место занимает Киевская область (более 5,5 млн грн), а замыкает лидеров Закарпатья (5,27-5,38 млн грн).

Также более 4 млн грн стоит жилье во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях .

Более дешевыми остаются прифронтовые Черниговская (в среднем 474 тыс. грн) и Сумская (897 тыс. грн) области, где на ценообразование непосредственно давят риски безопасности.

Напомним, в первом квартале 2026 года наблюдалось повышение интереса к частным домам по Украине. При этом цены росли до 58% и в некоторых городах разница была до четырех раз.