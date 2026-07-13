Аренда: Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной: в каких городах это возможно

В ряде украинских городов разница между стоимостью аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 500 до 2 000 грн в месяц, а в отдельных случаях практически отсутствует. Наименьший разрыв зафиксирован в Полтаве, Чернигове и Луцке, в то время как в Киеве и Ужгороде за дополнительную комнату придется доплачивать около 14 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Города, где аренда двухкомнатной квартиры почти не дороже однокомнатной

В Полтаве и Чернигове разница между медианной стоимостью аренды одно- и двухкомнатных квартир практически отсутствует. В Полтаве аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 12 000 грн, а двухкомнатной – столько же. В Чернигове медиа стоимость аренды обоих типов жилья составляет 8 000 грн.

Похожая ситуация и в Луцке: аренда двухкомнатной квартиры обойдется в среднем в 15 000 грн., тогда как однокомнатной – 14 500 грн.

Только на 1 000 грн дороже аренда двухкомнатной квартиры стоит в таких городах:

Ровно – 13 000 грн. против 12 000 грн. за однокомнатную;

Суммы – 8000 грн против 7000 грн;

Херсон – 5000 грн против 4000 грн.

Разница между медианной стоимостью аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир составляет 2 000 грн в месяц в таких городах:

Винница 15 000 грн. против 13 000 грн. за однокомнатную;

Хмельницкий – 14000 грн против 12000 грн.

Житомир – 12000 грн против 10000 грн;

Запорожье – 10 000 грн. против 8 000 грн.

Где доплата за вторую комнату уже более ощутима

В ряде городов разница между стоимостью аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир достигает 3-4 тыс. грн в месяц:

Тернополь – 15500 грн против 13450 грн за однокомнатную;

Черкассы – 14000 грн против 11850 грн;

Кропивницкий – 12 000 грн. против 8 500 грн.;

Николаев – 9000 грн против 6950 грн;

Днепр и Одесса – 16000 грн против 12000 грн.

Заметно больший разрыв стоимости аренды зафиксирован во Львове, Харькове и Черновцах. Во Львове медиа стоимость двухкомнатной квартиры составляет 24 400 грн, что на 4 200 грн больше, чем однокомнатной (20 200 грн). В Харькове разница составляет 4 500 грн (11 500 грн против 7 000 грн), а в Черновцах – 4 550 грн (18 000 грн против 13 450 грн).

Самый большой разрыв наблюдается в Киеве и Ужгороде. В столице медиа стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 30 850 грн – почти на 14 000 грн больше, чем однокомнатной (17 000 грн). В Ужгороде разница также существенная – 9 250 грн: аренда двухкомнатной квартиры стоит 31 400 грн, тогда как однокомнатной – 22 150 грн.

Таким образом, в ряде областных центров арендаторы могут получить дополнительную комнату, доплатив относительно небольшую сумму. В городах с высоким спросом на жилье, прежде всего в Киеве и Ужгороде, переход от однокомнатной к двухкомнатной квартире требует значительно больших затрат, поэтому однокомнатное жилье остается наиболее бюджетным вариантом.

Почему это важно

Сравнение цен показывает, что количество комнат не всегда оказывает пропорциональное влияние на стоимость аренды. Для арендаторов это важно, ведь в отдельных городах за небольшую доплату можно получить гораздо больше пространства, в то время как в других дополнительная комната существенно увеличивает расходы.

Напомним, в Сумской области за месяц цены на аренду квартир подскочили на 165%, а средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 14,6 тыс. грн.