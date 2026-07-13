Техника в машинных залах энергоблоков: Россия превратила оккупированную ЗАЭС в военную базу

Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на территории ЗАЭС, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодной остановки", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков российская оккупационная армия разместила военную технику.

По данным разведки, в подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы.

Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.

Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа "Гербера-сикер" и "Герань-сикер". В этот процесс привлекают рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", в том числе и несовершеннолетних студентов.

В ГУР МО отмечают, что отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали.

Охрану захваченной ЗАЭС обеспечивает контингент Росгвардии численностью 1,5 тысяч оккупантов.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Ситуация на ЗАЭС: что происходит на станции

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Также сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой. охлаждение реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

Поэтому МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС