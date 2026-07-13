Техніка в машинних залах енергоблоків: Росія перетворила окуповану ЗАЕС на військову базу

Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що на території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодного зупину", просто в машинних залах 1, 2, 5 та 6-го енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.

За даними розвідки, у підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.

Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.

Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу "Гербера-сікер" та "Герань-сікер". До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони "Алабуга", зокрема й неповнолітніх студентів.

У ГУР МО зауважують, що окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища, окупанти замінували.

Охорону захопленої ЗАЕС забезпечує контингент Росгвардії чисельністю 1,5 тисячі окупантів.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.

Ситуація на ЗАЕС: що насправді відбувається на станції

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Також співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Тому МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС