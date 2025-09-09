МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС

Ситуація на тимчасово окупованій країною-агресором Росією Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, порушено практично всі так звані стовпи ядерної безпеки. Рівень води у водоймі-охолоджувачі наближається до критичного, а військова активність поблизу станції посилює ризики.

Як пише Delo.ua, про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

За його словами, на Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

"Рівень води у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 метра, наближаючись до порогу в 12,0 метрів, нижче якого виходять з ладу системи охолодження. Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення", – наголосив очільник МАГАТЕ.

Гроссі акцентував на тому, що потрібне довгострокове рішення, а саме – насосна станція для забезпечення стабільної роботи систем охолодження. Водночас, тривалі бойові дії поблизу ЗАЕС викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики.

Рівень води

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Разом з тим, очільник російського "Росатому" Олексій Ліхачов 6 червня під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив початок будівництва плавучої модульної насосної станції потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Вона, за його словами, мовляв, розв'яже усі проблеми з водопостачанням, якщо енергоблоки вийдуть на проєктну потужність.

"Підготовлено комплексний план, багаторівневий план поетапного введення в експлуатацію атомної електростанції. План зараз узгоджується… в уряді, в Міністерстві енергетики, у співпраці з оператором мережі", - заявив Ліхачов.

Натомість Гроссі заявив, що Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції, натомість представила деякі плани в цьому напрямку.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.