Запорізька АЕС не під юрисдикцією РФ: Україна звернулася до МАГАТЕ з протестом

Україна офіційно звернулася до Секретаріату Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка.

Україна направила ноту МАГАТЕ

Україна направила до Секретаріату МАГАТЕ офіційну вербальну ноту з проханням поширити її серед усіх держав-членів організації. У документі наголошується, що спроби Росії підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет України. Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.

Вітренко підкреслив, що будівництво нової лінії електропередачі, яку здійснюють росіяни, свідчить про наміри самовільно відновити роботу ЗАЕС — об’єкта, який залишається власністю України.

Він наголосив, що будь-яке введення станції в експлуатацію без дозволу українського регулятора є незаконним і створює серйозну загрозу ядерній безпеці. У ноті також зазначено, що від’єднання ЗАЕС від української енергосистеми призведе до втрати доступу до єдиних офіційних джерел електропостачання, що значно підвищить ризики аварій та знизить безпеку роботи реакторів.

"Будь-які модифікації ядерної інфраструктури без проведення незалежної оцінки та без участі національного регулятора прямо порушують стандарти безпеки МАГАТЕ, зокрема ті, що стосуються змін на ядерних установках", - йдеться у ноті.

Зазначається також, що відсутність технічної прозорості, ліцензованого і досвідченого персоналу, а також мілітаризація майданчика ЗАЕС додатково спричиняють погіршення загального стану безпеки, а це створює "системні ризики не лише для України, а й для всього регіону та за його межами".

Намір Росії перезапустити ЗАЕС

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.

27 травня міжнародна природоохоронна організація Greenpeace повідомила, що окупаційна влада Росії розпочала будівництво нової високовольтної лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Ця лінія, що проходить вздовж північного узбережжя Азовського моря, має напряму з’єднати Запорізьку АЕС з енергосистемою Росії. Станом на 23 травня 2025 року вже зведено 90 км лінії з встановленими опорами, роботи тривають.

Раніше Міністерство закордонних справ України рішуче засуджувало спроби РФ легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС. Зазначалося, що будь-які рішення щодо перезапуску реакторів станції мають прийматися лише за участі українських органів.

У Державній інспекції ядерного регулювання також прокоментували поширення інформації про наміри виведення енергоблоків ЗАЕС з підкритичного стану та переведення на енергетичні рівні потужності. Там запевнили, що це можливо тільки після деокупації та передачі об’єкта під повний контроль НАЕК Енергоатом.