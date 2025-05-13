Росія незаконно утримує на окупованих територіях 13 співробітників ЗАЕС – "Енергоатом"

Росіяни незаконно утримують щонайменше 13 працівників Запорізької атомної електростанції, які опинилися в заручниках на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зазначається, що семеро з них незаконно ув'язнені за сфабрикованими вироками, ще троє чекають на такі ж неправосудні рішення у тюрмах. Про долю решти трьох нічого невідомо – вони вважаються зниклими.

Крім того, на початку повномасштабного вторгнення РФ закатувала до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

"Всі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону", - йдеться в повідомленні компанії..

В "Енергоатомі" нагадали, що на початку окупації ЗАЕС РФ почала безпрецедентний тиск на атомників, які відмовились переходити на сторону ворога і підписувати нікчемні "контракти" з "Росатомом".

Близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, і НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства.

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року. США і Україна у разі повернення окупованої ЗАЕС під контроль українського уряду можуть спільно розпочати її експлуатацію для реалізації енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.