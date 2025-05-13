Россия незаконно удерживает на оккупированных территориях 13 сотрудников ЗАЭС — "Энергоатом"

Россияне незаконно удерживают по меньшей мере 13 работников Запорожской атомной электростанции, оказавшихся в заложниках на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что семеро из них незаконно заключены по сфабрикованным приговорам, еще трое ждут таких же неправосудных решений в тюрьмах. О судьбе остальных троих ничего не известно – они считаются пропавшими.

Кроме того, в начале полномасштабного вторжения РФ замутила до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука.

"Все незаконно лишенные свободы атомщики должны быть немедленно освобождены из российского плена", — говорится в сообщении компании.

В "Энергоатоме" напомнили, что в начале оккупации ЗАЭС РФ начала беспрецедентное давление на атомщиков, отказавшихся переходить на сторону врага и подписывать ничтожные "контракты" с "Росатомом".

Около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар, и НАЭК "Энергоатом" работает над их трудоустройством в других подразделениях общества.

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года. США и Украина при возвращении оккупированной ЗАЭС под контроль украинского правительства могут совместно начать ее эксплуатацию для реализации энергетических проектов в процессе восстановления и восстановления Украины.