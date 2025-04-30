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В России заявили о готовности обсудить с США присутствие на ЗАЭС

ЗАЭС
РФ готова обсудить присутствие США на ЗАЭС / Энергоатом

Россия готова обсудить возможное присутствие Соединенных Штатов на захваченной Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС ) в рамках всеобщего урегулирования войны против Украины.

Об этом заявил руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пишет "Интерфакс".

По его словам, в случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной.

Накануне, 22 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS сообщил, что Москва не получала от США никаких официальных предложений по поводу будущего ЗАЭС или ее возможного совместного управления с Украиной.

Лавров отмечал , что станция находится под контролем корпорации "Росатом", а также под наблюдением миссии МАГАТЭ, постоянно присутствующей на объекте.

Заметим, что еще в начале марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что   Запорожская АЭС   якобы является российским ядерным объектом и передача контроля за ней невозможна.

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года. Утром 23 апреля возле главного административного здания ЗАЭС раздались громкие выстрелы. Эксперты МАГАТЭ, которые там работают, были проинформированы об угрозе и приказаны оставаться в помещении.

Автор:
Татьяна Гойденко