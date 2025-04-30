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У Росії заявили про готовність обговорити з США присутність на ЗАЕС

ЗАЕС
РФ готова обговорити присутність США на ЗАЕС / Енергоатом

Росія готова обговорити можливу присутність Сполучених Штатів на захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) у рамках загального врегулювання війни проти України.

Про це заявив керівник державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов, пише "Інтерфакс".

За його словами, у разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною.

Напередодні, 22 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю американському телеканалу CBS повідомив, що Москва не отримувала від США жодних офіційних пропозицій щодо майбутнього ЗАЕС або її можливого спільного управління з Україною.

Лавров зазначав, що станція перебуває під контролем корпорації "Росатом", а також під наглядом місії МАГАТЕ, яка постійно присутня на об’єкті.

Зауважимо, що ще на початку березня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Запорізька АЕС нібито є російським ядерним об'єктом і передача контролю над нею неможлива.

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.  Вранці 23 квітня неподалік головної адміністративної будівлі ЗАЕС пролунали гучні постріли. Експертів МАГАТЕ, які там працюють, було поінформовано про загрозу і наказано залишатися в приміщенні.

Автор:
Тетяна Гойденко