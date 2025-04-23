Зеленський прокоментував можливість передачі Запорізької АЕС під контроль США

Запорізька атомна електростанція не може функціонувати без українського технічного персоналу і підтримка Сполучених Штатів не замінить їхню роль.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Не працюватиме без України

"Запорізька станція сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад", -наголосив президент.

Він зауважив, що США на технічному рівні, на політичному рівні розуміють: якщо піде формат менеджменту цієї станції, він буде тільки з українськими фахівцями.

Зеленський підкреслив, що Україна готова співпрацювати зі США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде Росія. Однак попри те, що було багато повідомлень про партнерство з різних каналів, офіційної пропозиції президент не отримував.

"Якщо ця станція сьогодні конкретно під РФ, а завтра може бути під американцями, то що з людьми? Якщо американці будуть з нами, руські вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці тощо - я думаю, це нормально. Але я жодного разу не чув офіційно. Меседжів, чуток багато. Офіційно жодного разу я не чув пропозицій", - сказав Зеленський, акцентувавши на тому, що постає багато питань щодо безпеки людей, що проживають в Енергодарі.

Президент додав, що Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямі, відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства.

Зауважимо, що як писали ЗМІ, США пропонує взяти під контроль ЗАЕС, яка буде українською тільки формально. А от енергія звідти постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

Україна зацікавлена зі США спільно контролювати Запорізьку АЕС

Сполучені Штати і Україна у разі повернення окупованої Запорізької АЕС під контроль українського уряду можуть спільно розпочати її експлуатацію для реалізації енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України, заявляв міністр енергетики України Герман Галущенко .

Своєю чергою Зеленський обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання американських інвестицій в Запорізьку атомну електростанцію.

"Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю також вони обговорювали це з росіянами. Багато питань, і ніхто не буде давати електрику росіянам. Це наша станція, вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція, я про неї говорив президенту Трампу", - заявляв Зеленський.

За його словами, відновлення роботи ЗАЕС потребує значних ресурсів і може тривати двох з половиною років.

"Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.