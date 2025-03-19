Україна не дозволить, щоб Запорізька АЕС працювала на росіян - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив після переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним, що очільник Кремля фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню.

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Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Припинення обстрілів енергооб'єктів

Президент відреагував на згоду Росії припинити обстріли енергетичних об’єктів, наголосивши, що якщо РФ продовжить атакувати ці об’єкти, то Україна відповідатиме на них.

Зеленський підкреслив, що Україна підтримає будь-які кроки, які будуть вести до зменшення взаємних обстрілів.

"Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей не бити по енергетиці і по морю, якщо такий перший крок і інших кроків поки що немає — нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. Я впевнений, що американська і українська сторона буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів", — зауважив президент.

РФ планує наступати

За словами Зеленського, РФ хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках, щоб тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили.

За даними глави держави, РФ буде все це спробувати робити у найближчі місяці.

"Тому нам потрібна тут сила Америки, принциповість стояти на своєму і тиснути на нього", - додав Зеленський.

Україна не салат і не компот, щоб пропонувати її у "меню"

Зеленський прокоментував заяву військового аналітика Майкла Кларка про те, що "Україна в меню" у Трампа і Путіна.

"Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у Путіна, незважаючи на його апетити", - заявив Зеленський, додавши, що продуктивні мирні переговори неможливі без України.

Також президент України прокоментував вимогу російського диктатора припинити постачання зброї Україні.

"Кремль також наполягає на припиненні військової допомоги від США, оскільки прагне максимально послабити Україну. Путін намагається зменшити чисельність ЗСУ, тому вимагає зупинити мобілізацію. Серйозні партнери на це не підуть.Вони розуміють, що цим послаблять українську сторону", - підкреслив Зеленський.

ЗАЕС без України не працюватиме

Президент переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.

"Це наша станція, без нас вона не буде працювати. По даним нашої розвідки, росіяни дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються і втягнути в це і МАГАТЕ. Але це серйозна міжнародна інституція і поки що вони нас не підводили", - заявив Зеленський.

Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.

"Станція наша, шість блоків, для нас вони важливі. Знов таки, ніхто не дасть, українська сторона не дасть їм, щоб ця станція на окупованій частині нашої землі працювала на окупантів. Це наша позиція", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики