Безпека ЗАЕС та доступ до портів у Чорному морі: спецпосланець Трампа назвав пріоритетні питання на переговорах

Під час переговорів про припинення вогню в Україні ключовими темами мають бути питаннях безпеки Запорізької АЕС та доступ до портів у Чорному морі.

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Про це заявив спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в ефірі CBS News.

"Припинення вогню передбачає, як змусити людей не воювати один з одним на кордоні в 2 000 кілометрів... Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів для реалізації припинення вогню тут", - зазначив Віткофф.

Він додав, що всі зацікавлені сторони, включно з європейцями, мають робити все необхідне для успішного врегулювання.

Віткофф зазначив, що "Трамп - це той, хто приймає остаточні рішення", а Путін приймає остаточні рішення для Росії.

"Я думаю, що це дуже позитивний знак, що вони в якийсь момент поговорять. Я думаю, що це свідчить про те, що є позитивний імпульс, що є прагнення з боку обох країн, і, до речі, це стосується і України, досягти тут довгострокового, міцного миру", - вважає спецпредставник США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити припинення війни в Україні. Раніше Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.