- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Питання територій та контролю над Запорізькою АЕС включено до переговорів – Трамп
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.
Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.
Президент США наголосив, що українська й американська делегації вже обговорили "багато деталей" остаточної угоди щодо перемир'я.
"Ми обговорювали питання української землі, які землі будуть збережені чи втрачені, та всі інші елементи фінальної угоди. Є ще велика електростанція (окупована РФ Запорізька атомна електростанція - ред.), хто її отримає. Хто отримає те чи інше. Це нелегкий процес", - зазначив Трамп.
Він додав, що не варто марнувати час на припинення вогню, якщо щось можна отримати, а щось не отримати.
За словами Трампа, Володимир Путін зробив багатообіцяючу заяву про умови припинення вогню, однак вона не є повною. Він також підтвердив свою готовність до розмови з очільником Кремля про пропозицію припинити вогонь в Україні на 30 днів.
"Сподіваюся, що Росія вчинить правильно. Якщо Росія відмовиться від угоди, це буде розчаруванням для усього світу", - переконаний президент США.
Трамп також відповів на звинувачення у лояльності до Путіна.
"Я не знаю, чи довелося б щось повертати. Я сказав це минулого разу: Крим віддав Обама, Байден віддав усе, а Буш віддав йому Грузію. А Трамп не віддав нічого. Знаєте, що я йому дав? Я нічого йому не дав.І ще, якщо подивитися, саме я зупинив будівництво газопроводу до Європи", - нагадав Трамп.
Путін фактично готує відмову
Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Володимира Путіна про начебто готовність до припинення бойових дій.
"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше", - заявив президент.
Він підкреслив: українська сторона вважає, що заяви з боку РФ є черговими маніпуляціями.
Він також розповів про пропозицію США щодо безумовної тиші, яку Київ прийняв.
"Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни", - наголосив президент.
Зеленський акцентував увагу на тому, що Київ не ставить умов, які щось ускладнюють - натомість це робить РФ.
"Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", - резюмував український лідер.
Україна та США зробили важливі кроки до миру
В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України 11 березня були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.
Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.
США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.
Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.
США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.