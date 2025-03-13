Росія готується до скасування санкцій: які обмеження хочуть зняти в першу чергу

Росія попросила свої компанії озвучити, які санкції Москва повинна вимагати скасувати у першу чергу на переговорах зі США.

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Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Зазначається, що уряд РФ просить російський бізнес надати свої пропозиції щодо пом'якшення західних санкцій,.

Як пише видання, підприємці вважають, що найбільш болючими є обмеження на транскордонні платежі, а також енергетичні санкції, зокрема, обмеження на російський нафтовий танкерний флот.

"З урахуванням транзакційних витрат і розрахунків через треті валюти все стало набагато дорожче. Тож найважливішим, найнебезпечнішим, найболючішим є обмеження на розрахунки в доларах", - розповів один з російських підприємців.

Зауважимо, що основним російським банкам було заблоковано використання глобальної платіжної мережі SWIFT незабаром після того, як Москва розпочала війну в Україні в лютому 2022 року. Не маючи доступу до ринків доларів і євро, російські компанії були змушені шукати обхідні шляхи в інших валютах і через треті країни.

Скасування цих обмежень і санкцій щодо банків стане величезним поштовхом для Росії, стверджують співрозмовники видання, хоча і не сподіваються на такий сприятливий результат найближчим часом.

Аналітик Renaissance Capital Андрій Мелащенко зауважує, що Європа може не підтримати скасування санкцій.

"Зняття санкцій США не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій або повного відновлення платіжної інфраструктури, тобто повернення доходу на основі комісій від транскордонних операцій залишатиметься обмеженим", — переконує він.

Зменшення застосування вторинних санкцій, націлених на компанії в третіх країнах, що дозволяє Росії обходити обмеження, є більш імовірним сценарієм, переконують джерела видання.

Раніше повідомлялося, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

США готові були обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні. Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявив, що Вашингтон готовий до рішучих дій, включно із санкціями щодо російських енергоносіїв, якщо це допоможе зупинити війну. Сам Трамп також грозив Росії новими санкціями та митами, щоб змусити Кремль піти на переговори.

Зауважимо, що 27 лютого Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій,запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік.