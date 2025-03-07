Трамп планує ввести проти РФ нові широкомасштабні санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії через продовження війни проти України.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, наголошуючи, що США можуть вдатися до жорстких економічних заходів, якщо Кремль не піде на припинення вогню.

"Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз "товче" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та тарифи на Росію, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточного мирного врегулювання. Росія та Україна: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно", - йдеться в дописі Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявив, що Вашингтон готовий до рішучих дій, включно із санкціями щодо російських енергоносіїв, якщо це допоможе зупинити війну. У п’ятницю Трамп ще більше посилив тиск на Росію, пригрозивши новими санкціями та митами, щоб змусити Кремль піти на переговори.

Ця заява стала першим випадком після його вступу на посаду, коли він публічно виступив із жорсткими заявами щодо Росії. До цього Трамп утримувався від прямого тиску на Володимира Путіна, одночасно критикуючи українське керівництво. За словами високопосадовця Білого дому, останнім часом невдоволення президента США політикою Кремля зросло, особливо через активізацію російських ударів по Україні, попри його заклики до миру.

Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США та України, де обговорять можливі умови перемир’я та рамки майбутньої мирної угоди. Ця зустріч стане продовженням дипломатичних зусиль, які Вашингтон докладав останні тижні, включно з контактами між представниками США та Росії.