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Трамп планирует ввести против РФ новые широкомасштабные санкции

Трамп планирует ввести против РФ новые широкомасштабные санкции
Фото: скриншот из выступления Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России из-за продолжения войны против Украины.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, отмечая, что США могут прибегнуть к жестким экономическим мерам, если Кремль не пойдет на прекращение огня.

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "толчет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного мирного урегулирования. Россия и Украина: садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно", — идет.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям, включая санкции в отношении российских энергоносителей, если это поможет остановить войну. В пятницу Трамп еще больше усилил давление на Россию, пригрозив новыми санкциями и пошлинами, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры.

Это заявление стало первым случаем после его вступления в должность, когда он публично выступил с жесткими заявлениями по России. До этого Трамп воздерживался от прямого давления на Путина, одновременно критикуя украинское руководство. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, в последнее время недовольство президента США политикой Кремля выросло, особенно из-за активизации российских ударов по Украине, несмотря на его призывы к миру.

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины, где обсудят возможные условия перемирия и рамки будущего мирного соглашения. Эта встреча станет продолжением дипломатических усилий, которые Вашингтон прилагал последние недели, включая контакты между представителями США и России.

Автор:
Татьяна Гойденко