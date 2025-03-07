У Трампа пригрозили РФ серьезными санкциями против энергетики в случае отказа от прекращения огня

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне не будут медлить с санкциями против энергетики России, если страна-агрессор откажется прекратить боевые действия в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам Бессента, по указанию президента США Дональда Трампа, санкции против России "будут использованы явно и агрессивно для немедленного максимального влияния".

Он подчеркнул, что США могут ввести серьезные санкции против российской энергетики, если это будет движущей силой прекращения огня в Украине.

Также Бессент добавил, что администрация Трампа побуждает Украину сесть за стол переговоров, чтобы подписать соглашение о прекращении огня с Россией.

Министр финансов отметил, что дополнительные санкции против России могут пригодиться для США, поскольку они будут иметь больше рычагов влияния на переговорах.

Трамп введет новые экономические санкции против РФ

Сенатор США от республиканцев Линдси Грэм ожидает, что президент Трамп введет против экономики РФ новые санкции, если российский диктатор Владимир Путин откажется сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине

"Путин был дерзким и публично сопротивлялся предложениям президента Трампа. Если Путин откажется серьезно сесть за стол мирных переговоров, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет больше экономических санкций против банковского и энергетического секторов России, и при необходимости применит массовые тарифы. Воздействие на и без того слабую экономику России заставит их сесть за стол переговоров", - написал сенатор в Х.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Ранее сообщалось, что США готовы были обсуждать постепенное снятие санкций с России в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.

Заметим, что 27 февраля Трамп объявил о продление срока действия санкций, ранее введенных против России за вторжение в Украину еще на год.