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США разрабатывают план ослабления санкций против РФ – Reuters

Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: bbc.com

Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Об этом  пишет  Reuters ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. Это, вероятно, станет предметом обсуждения между американскими чиновниками и российскими представителями в рамках широких переговоров двух стран по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Как сообщают собеседники издания, санкционные ведомства сейчас готовят предложения по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Reuters пишет, что это свидетельствует о готовности Трампа и его советников ослабить российские санкции в рамках потенциального соглашения с Москвой.

Пока неизвестно, что Вашингтон может требовать в обмен на такое послабление.

По словам Джона Смита, бывшего руководителя Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, для начала этого процесса Трамп может издать соответствующий указ, однако для снятия ограничений с некоторых компаний ему придется заручиться поддержкой Конгресса.

Ранее сообщалось, что США готовы были обсуждать   постепенное снятие санкций с России   в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.

Заметим, что 27 февраля Трамп объявил о продлении срока действия санкций, ранее введенных против России за вторжение в Украину еще на год.

Автор:
Светлана Манько