Канада расширила санкции против России: на что они направлены

Канада продолжает усиливать экономическое давление на Россию из-за ее агрессии против Украины. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новых санкциях в ходе состоявшегося в Лондоне саммита "Безопасность нашего будущего".

Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Канады.

Под ограничения попали 10 человек и 21 организация, в частности, военизированные группировки и их руководители, которые помогают России достигать политических и военных целей в Украине. В целом Канада уже ввела санкции против более 3000 физических и юридических лиц, причастных к войне.

На саммите обсуждали дальнейшую международную поддержку Украины. Лидеры согласились, что устойчивый мир в Европе невозможен без гарантий безопасности для Украины, а переговоры должны включать Киев.

Канада остается одним из ключевых союзников Украины. С 2022 года страна предоставила почти 20 миллиардов долларов помощи, включая военную поддержку, финансирование восстановления и гуманитарную помощь. Канадские военные продолжают обучать украинских военнослужащих в рамках операции UNIFIER, в рамках которой с 2015 г. подготовку прошли более 44 000 украинских бойцов.

Кроме того, Канада вместе с союзниками работает над привлечением России к ответственности за нарушение международного права, в частности, за военные преступления и незаконную депортацию украинских детей. Трюдо подчеркнул, что поддержка Украины будет оставаться одним из приоритетов Канады в 2025 году, особенно в рамках ее председательства в G7.

Напомним, накануне в Ланкастер-хаусе в центре Лондона состоялась встреча мировых лидеров, созванная премьер-министром Великобритании Киром Стармером. К переговорам о мирном урегулировании в Украине присоединились главы Франции, Германии, Италии, Испании, Канады, Польши, Чехии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Румынии и Украины, а также министр иностранных дел Турции, президенты Еврокомиссии и Европейского Совета и генеральный секретарь НАТО.

Также добавим, что несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о продлении срока действия санкций, ранее введенных против России за вторжение в Украину еще на год, а Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России с 2022 года.