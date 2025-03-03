Макрон предлагает перемирие для Украины на месяц: детали плана

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал детали своего видения пути прекращения войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Le Figaro, цитирует Le Parisien.

Макрон не верит в вариант с договоренностями США и России, потому что убежден, что лидер РФ Владимир Путин будет пытаться в первую очередь унизить Украину, в том числе путем ее демилитаризации.

Поэтому президент Франции предлагает поэтапное перемирие в Украине, включающее мораторий на удары и возможное развертывание миротворческих сил.

Детали мирного плана Макрона

Макрон, в частности, заявил о возможности "перемирия в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц.

Преимущество этого первого этапа, по его мнению, состоит в том, что его легко "измерить", в отличие от ситуации на земле на очень большом фронте, протяженностью как от Парижа до Будапешта.

Макрон объяснил, что прекращение огня станет первым этапом, а следующим будет развертывание миротворческих войск на земле, чтобы гарантировать эффективное прекращение огня на фронте.

"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос состоит в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь доступного перемирия, с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертыванием миротворческого контингента", — пояснил президент Франции.

Что предполагает миротворческая миссия

Конкретные детали вероятной миротворческой операции остаются неизвестными. Считается, что европейские войска могут быть расположены вдали от линии фронта, создавая буферную зону между украинскими войсками и российскими позициями.

По некоторым оценкам, для такой миссии понадобится до 100 тысяч военных.

Еще в феврале 2024 года Макрон на организованной им встрече стран-партнеров Украины поднимал вопрос о возможности отправки французских войск. Однако страны не пришли к согласию по этому вопросу.

Европейцы начали исследовать, какие силы могут понадобиться на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Путиным в обход ЕС.

Напомним, 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить миротворческие войска в Украине.

В этот же день глава иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила, что страна не исключает отправку войск в Украине в составе послевоенной миротворческой миссии