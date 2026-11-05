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В Киевской области продают проект системы накопления энергии на 4,9 МВт за 570 тыс. евро

УЗЕ
В Украине продают проект энергетического накопителя на 20 МВтч

В Киевской области выставили на продажу инвестиционный проект установки хранения электроэнергии (УЗЭ) "Рокитное" мощностью 4,9 МВт и емкостью 20 МВт·час. Стоимость подготовленного проекта составляет €570 тыс. без НДС, в то время как строительство объекта под ключ оценивается примерно в €4,3 млн.

Как пишет Dilo, в соответствующее инвестиционное предложение опубликовано на платформе InVenture.

Проект предполагает строительство системы накопления электроэнергии с подключением к сети напряжением 35 кВ. Для реализации предусмотрен земельный участок площадью около 2 га, находящийся в аренде.

Какие характеристики имеет проект УЗЭ "Рокитное"

Одним из ключевых преимуществ проекта есть наличие постоянных технических условий на присоединение мощности 4990 кВт и заключенного договора о присоединении к электросетям.

Точка присоединения расположена примерно в 80 метрах от границы земельного участка. По договору о присоединении уже уплачено 30% его стоимости.

Также для реализации проекта получены градостроительные условия и ограничения. Проектирование продолжается.

Среди основных параметров энергетического объекта:

  • мощность – 4,9 МВт;
  • емкость накопления – 20 МВт·ч;
  • напряжение присоединения – 35 кВ;
  • земельный участок – около 2 га;
  • технические условия – на присоединение 4990 кВт;
  • расстояние до точки присоединения – около 80 метров.

Инвесторам предлагают два варианта приобретения

Первый вариант предусматривает покупку 100% корпоративных прав ООО "Рокитное Солар", на которое оформлены технические условия, договор присоединения к электросетям и проектная документация.

Стоимость подготовленного проекта составляет €570 тыс. без НДС.

После приобретения корпоративных прав инвестор будет самостоятельно организовывать строительство установки, выбирать поставщиков оборудования и контролировать капитальные затраты. Также покупатель должен уплатить оставшиеся 70% стоимости присоединения в соответствии с действующим договором.

В рамках предложенной структуры сделки предусмотрено оформление земельных прав в пользу покупателя в течение 12 месяцев. Дальнейшее разделение земельного участка планируется по завершении строительства.

Второй вариант – реализация проекта под ключ. Его ориентировочная стоимость составляет €4,28 млн. без НДС.

Эта модель предусматривает полный цикл работ: от проектирования и подготовки разрешительной документации до поставки оборудования, строительства, подсоединения к электросетям и ввода объекта в эксплуатацию.

В частности, в комплекс работ входят монтаж установки хранения энергии и распределительного пункта напряжением 35 кВ, пусконаладка и оформление документации для передачи готового объекта инвестору.

Оплата будет производиться поэтапно в соответствии с согласованным графиком. Окончательную стоимость определят после согласования проектной документации.

Какие условия готовности проекта

По информации продавца, начало строительных работ планировалось на первую половину ноября 2026 года. В то же время, проектирование еще продолжается.

В случае приобретения подготовленного проекта инвестор будет самостоятельно отвечать за дальнейшую реализацию строительства. Если же будет выбрана модель под ключ, организацию строительных работ и соответствующие строительные риски берёт на себя продавец.

Таким образом, предложение предусматривает два формата входа в сегмент систем накопления электроэнергии: приобретение подготовленного актива с последующей самостоятельной реализацией или инвестирование в создание готового энергетического объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины продал на онлайн-аукционе единый имущественный комплекс "Завода порошковой металлургии" в Броварах Киевской области за 275,001 млн грн без НДС (свыше 330 млн грн с учетом налога).

Автор:
Ольга Опенько

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