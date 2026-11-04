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В Киеве выставили на продажу 94% научного института: что получит инвестор

В Киеве выставили на продажу 94% научного института
В Киеве выставили на продажу 94% научного института

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 94,4431% акций АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов" в Киеве. Стартовая цена государственного пакета составляет 109,1 млн. грн. без НДС, а торги запланированы на 11 ноября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Институт расположен на улице Академика Крымского, 27. Государственный пакет включает более 24,1 млн акций общества.

Основным видом деятельности предприятия являются исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук.

В активы общества входит имущественный комплекс общей площадью 5 331,6 кв. м. По состоянию на конец июня 2026 года на предприятии работали 44 человека.

За 2023-2025 годы и первое полугодие 2026 года объем реализации продукции, работ и услуг института составил 16,43 млн. грн.

Покупатель должен погасить долги предприятия

По состоянию на 30 июня просроченная кредиторская задолженность общества составила 2,26 млн. грн. В частности, долг по заработной плате превышал 544 тыс. грн, а перед бюджетом – 1,4 млн грн.

Покупатель пакета акций будет обязан в течение шести месяцев после перехода права собственности погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом, которая будет существовать на дату приобретения актива.

Также в течение этого периода новый собственник не сможет увольнять работников по собственной инициативе, кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

Аукцион проведут в формате трехраундовых английских торгов в системе Prozorro.Продажи. Заявки будут приниматься до 20.00 10 ноября, а сам аукцион начнется 11 ноября в 11.10.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества продал пакет акций "Кванта" в Киеве за 401,5 млн. грн. За 73% акций завода соревновались пять участников, благодаря чему цена во время аукциона выросла в 2,32 раза от стартовой.

Автор:
Татьяна Гойденко

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