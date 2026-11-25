Оборот розничной торговли в Украине в октябре 2026 года вырос всего на 1,8% по сравнению с октябрем 2025 года. Этот показатель стал самым низким с марта 2023, когда ритейл начал восстанавливаться после обвала в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По итогам десяти месяцев (январь-октябрь 2026 года) розничный оборот вырос на 7,4 % по отношению к аналогичному периоду в прошлом году.

Однако, как пишет Forbes Ukraine, с началом осени темпы существенно замедлились.

в августе ритейл прибавлял 7,6% в годовом измерении;

в сентябре - 2,7% ;

в октябре - 1,8% .

Киев тянет общую статистику вниз

Главным фактором замедления стала динамика в столице, на которую приходится 17% всего розничного оборота страны.

В Киеве падение продаж длится второй месяц подряд и углубляется: после роста на 2% в августе, в сентябре оборот сократился на 4,9 %, а в октябре – уже на 7,6% в годовом исчислении. Это самый плохой месячный результат для столицы с марта 2023 года.

Региональный срез

В октябре розничный оборот сократился в 10 из 24 регионов Украины:

Донецкая область: падение втрое по сравнению с октябрем прошлого года;

Херсонская область: -24,1 %;

Николаевская область: -13,7 %;

Черниговская область: -11,4 %;

Харьковская область: -7%;

Запорожская область: -6,5 %;

Сумская область: -5,9 %;

Одесская область: -1,5 %;

Киевская область: -0,6 %.

В то же время, западные регионы демонстрируют двузначные темпы роста:

Ровенская область: + 25,9%;

Хмельницкая область: + 19,6%;

Ивано-Франковская область: + 17,5%;

Полтавская область (также в лидерах роста): + 14,9%.

Напомним, в январе-феврале 2026 оборот розничной торговли вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. А по итогам апреля 2026 года оборот розничной торговли в Украине вырос на 7,8% в годовом исчислении.