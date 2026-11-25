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Розничная торговля в Украине упала до самых низких темпов роста с весны 2023 года
Оборот розничной торговли в Украине в октябре 2026 года вырос всего на 1,8% по сравнению с октябрем 2025 года. Этот показатель стал самым низким с марта 2023, когда ритейл начал восстанавливаться после обвала в начале полномасштабной войны.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По итогам десяти месяцев (январь-октябрь 2026 года) розничный оборот вырос на 7,4 % по отношению к аналогичному периоду в прошлом году.
Однако, как пишет Forbes Ukraine, с началом осени темпы существенно замедлились.
- в августе ритейл прибавлял 7,6% в годовом измерении;
- в сентябре - 2,7% ;
- в октябре - 1,8% .
Киев тянет общую статистику вниз
Главным фактором замедления стала динамика в столице, на которую приходится 17% всего розничного оборота страны.
В Киеве падение продаж длится второй месяц подряд и углубляется: после роста на 2% в августе, в сентябре оборот сократился на 4,9 %, а в октябре – уже на 7,6% в годовом исчислении. Это самый плохой месячный результат для столицы с марта 2023 года.
Региональный срез
В октябре розничный оборот сократился в 10 из 24 регионов Украины:
- Донецкая область: падение втрое по сравнению с октябрем прошлого года;
- Херсонская область: -24,1 %;
- Николаевская область: -13,7 %;
- Черниговская область: -11,4 %;
- Харьковская область: -7%;
- Запорожская область: -6,5 %;
- Сумская область: -5,9 %;
- Одесская область: -1,5 %;
- Киевская область: -0,6 %.
В то же время, западные регионы демонстрируют двузначные темпы роста:
- Ровенская область: + 25,9%;
- Хмельницкая область: + 19,6%;
- Ивано-Франковская область: + 17,5%;
- Полтавская область (также в лидерах роста): + 14,9%.
Напомним, в январе-феврале 2026 оборот розничной торговли вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. А по итогам апреля 2026 года оборот розничной торговли в Украине вырос на 7,8% в годовом исчислении.