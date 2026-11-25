По искам Запорожской и Криворожской специализированных прокуратур в сфере обороны Восточного региона суды обязали украинское предприятие и иностранную компанию уплатить более 5,5 млн грн штрафных санкций за нарушение оборонных контрактов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В феврале 2025 года оба поставщика подписали с военными частями контракты на закупку квадрокоптеров, в том числе моделей с тепловизионными камерами, однако не выполнили взятые на себя обязательства.

Срыв поставки DJI Mavic

По первому договору стоимостью более 16,5 млн грн украинская компания должна была до конца марта 2025 передать военным партию квадрокоптеров DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal).

В установленный срок беспилотники не поступили, а документальное подтверждение объективных причин задержки поставщик не предоставил.

Военная часть разорвала сделку и обратилась по поводу взыскания неустойки. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал предприятие уплатить более 3,3 млн грн штрафа – это 20% от стоимости невыполненного заказа.

Недействительная отсрочка и штраф для иностранной компании

Второй контракт на 23,85 млн грн предполагал, что иностранная компания поставит 45 комплектов дронов Autel EVO Max 4T и 90 комплектов DJI Mavic 3T.

После того, как поставщик нарушил начальные сроки, стороны подписали дополнительное соглашение о переносе дедлайна на конец апреля 2025 года, однако сделали это без надлежащего документального обоснования.

В итоге военные получили только 45 комплектов Autel EVO Max 4T, в то время как 90 дронов DJI Mavic 3T так и не были поставлены, после чего договор расторгли.

Суд признал дополнительное соглашение о продлении сроков недействительным и постановил взыскать с иностранного поставщика более 2,2 млн грн штрафов.

Напомним, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности с бывшим исполняющим обязанности главы Администрации Президента по делу о завладении арестованными нефтепродуктами. Он должен уплатить в пользу бюджета и Сил Обороны более 1,1 млрд грн. Речь идет о бывшем народном депутате Сергее Пашинском.