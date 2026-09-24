Дело о нефтепродуктах: бывший нардеп оплатит 1,1 млрд грн в пользу бюджета и ВСУ

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с бывшим исполняющим обязанности главы Администрации Президента по делу о завладении арестованными нефтепродуктами. Он должен оплатить в пользу бюджета и Сил Обороны более 1,1 млрд грн.

Как пишет Dilo , об утверждении соглашения сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП не назвали фамилии фигуранта дела, однако, по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Сергее Пашинском.

Что известно о деле

Дело касается событий марта – июня 2014 года, когда осужденный использовал служебное положение для завладения арестованными нефтепродуктами. Тогда ущерб государства составил более 817 миллионов гривен, а фигуранту также инкриминировали участие в преступной организации.

Согласно соглашениям, обвиняемый полностью признал вину по ч. 2 ст. 364 УК Украины и ч. 1 ст. 255 УК Украины, а также согласился сотрудничать со следствием.

Условия соглашения и выплаты

Согласно приговору суда, бывшее должностное лицо обязалось выполнить следующие условия:

возместить государству 600 миллионов гривен ущерба путем поэтапных перечислений в госбюджет в течение 2,5 лет;

перечислить фонду "Вернись живым" 400 миллионов гривен или обеспечить поставки вооружения на эту же сумму в течение 6 месяцев;

перечислить 100 миллионов гривен на счет фонда "Сообщество Стерненко" для закупки оружия военным в течение 30 дней;

уплатить штрафы в размере 850 тысяч гривен и 17 тысяч гривен с лишением права занимать государственные должности на 1 год.

Конфискацию имущества не назначали, поскольку соответствующую статью ввели после совершения преступления.

В случае невыполнения осужденным условий соглашения, Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится в ВАКС с ходатайством об отмене приговора и рассмотрении дела в общем порядке.

Напомним, в феврале 2024 года было объявлено подозрение бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.