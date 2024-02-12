НАБУ, СБУ и САП раскрыли преступную схему с убытком государству почти в 1 млрд грн

Подозрение объявлено бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

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Об этом говорится в сообщениях прессслужб НАБУ и СБУ.

Согласно сообщению, 12 февраля 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн грн.

В чем суть дела

Как сообщают в СБУ, в 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко — бежавшего из Украины в РФ олигарха времен Януковича. Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру эксдепутата.

По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер эксдепутата.

По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.

Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы нуждам Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме. Но МОУ получило всего 1,6% из т.н. "нефтепродуктов Курченко". Все остальные – это были нефтепродукты закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их у РФ и Беларуси. В то же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы.

Иллюстрация: НАБУ

По убеждению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, причастных к конфискации этих нефтепродуктов.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были освоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.

Согласно сообщению СБУ, подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины.

О подозрении сообщили шестерым лицам:

бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору преступной схемы;

предпринимателю, соорганизатору преступной схемы;

эксдиректору государственного предприятия;

экс-заместителю директора государственного предприятия;

менеджеру государственного предприятия;

руководителю частного общества.

Как передает Интерфакс-Украина, в сообщениях не называется имя бывшего народного депутата, но речь идет о Сергее Пашинском.

Ранее Пашинский сообщил о проведении обысков у него дома сотрудниками Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству", - написал он в фейсбуке.

Кроме того, он отмечает, что информация о вручении подозрения является фейком.

Напомним, Пашинский был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2019 годы. В марте-июне 2014-го временно возглавлял Администрацию президента, когда и. о. президента был Александр Турчинов.