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НАБУ, СБУ и САП раскрыли преступную схему с убытком государству почти в 1 млрд грн
Подозрение объявлено бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.
Об этом говорится в сообщениях прессслужб НАБУ и СБУ.
Согласно сообщению, 12 февраля 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн грн.
В чем суть дела
Как сообщают в СБУ, в 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко — бежавшего из Украины в РФ олигарха времен Януковича. Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру эксдепутата.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер эксдепутата.
По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы.
Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы нуждам Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме. Но МОУ получило всего 1,6% из т.н. "нефтепродуктов Курченко". Все остальные – это были нефтепродукты закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их у РФ и Беларуси. В то же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы.
По убеждению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, причастных к конфискации этих нефтепродуктов.
В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были освоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.
Согласно сообщению СБУ, подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины.
О подозрении сообщили шестерым лицам:
- бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору преступной схемы;
- предпринимателю, соорганизатору преступной схемы;
- эксдиректору государственного предприятия;
- экс-заместителю директора государственного предприятия;
- менеджеру государственного предприятия;
- руководителю частного общества.
Как передает Интерфакс-Украина, в сообщениях не называется имя бывшего народного депутата, но речь идет о Сергее Пашинском.
Ранее Пашинский сообщил о проведении обысков у него дома сотрудниками Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Сегодня утром СБУ и НАБУ пришли с обыском в мое жилье. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству", - написал он в фейсбуке.
Кроме того, он отмечает, что информация о вручении подозрения является фейком.
Напомним, Пашинский был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2019 годы. В марте-июне 2014-го временно возглавлял Администрацию президента, когда и. о. президента был Александр Турчинов.