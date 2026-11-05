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$16 млрд помощи от США: Зеленский напомнил о невыполненных договоренностях

доллары, евро
Зеленский рассказал о $16 млрд американской помощи, которую Украина так и не получила / Shutterstock

Украина не получила $16 млрд американской помощи, предусмотренной предварительными договоренностями и решениями. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев должен добиваться предоставления этих средств, выстраивая диалог с новой политической инфраструктурой США.

Как пишет Dilo, об этом сказал Зеленский в интервью ТСН.

По словам главы государства, вопрос выделения этих средств необходимо поднимать в диалоге с американской стороной. Несмотря на благодарность за уже оказанную поддержку, Украина должна продолжать добиваться выполнения предыдущих обязательств.

"Нужно поднимать вопрос, что из прошлых договоренностей и прошлых решений $16 млрд были остановлены, и $16 млрд не дали. Как бы там ни было, мы благодарны за все, что было предоставлено, но по меньшей мере за эти деньги Украина должна бороться", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость оперативно налаживать взаимодействие с новой политической инфраструктурой США. По его мнению, Киеву важно учитывать изменения в расстановке политических сил и сохранять двухпартийную поддержку.

Зеленский считает, что правильно построенный диалог с Вашингтоном может повысить шансы Украины на получение дополнительной помощи.

"Понимая перераспределение сил, нужно правильно построить диалог. Диалог должен принести нам результат. Я считаю, что сейчас у нас могут возрасти шансы получить дополнительную помощь от США", – отметил президент.

Таким образом, Киев намерен добиваться как выполнения предварительных договоренностей по $16 млрд, так и расширения американской поддержки.

Напомним, победа Демократической партии на промежуточных выборах в США позволит восстановить помощь Украине и блокировать попытки президента Дональда Трампа ослабить санкции против России.

Автор:
Ольга Опенько

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