Украинские облигации резко подорожали после победы демократов на выборах в США

Украинские суверенные еврооблигации в долларах продемонстрировали стремительный рост на фоне расчетов инвесторов на то, что убедительная победа Демократической партии на промежуточных выборах Конгресса США укрепит отношения между Киевом и Вашингтоном и усилит обороноспособность государства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В частности, стоимость украинских облигаций со ставкой 4,5% и сроком погашения в 2034 году поднялась более чем на один цент за доллар – выше отметки в 63 цента. Это самый высокий показатель за более чем месяц.

Украинские долговые бумаги стали одними из лидеров роста среди развивающихся рынков после ощутимого поражения Республиканской партии президента Дональда Трампа.

Ожидание рынка по оружию и разведданным

Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским сложились непростые отношения. Хозяин Белого дома неоднократно обвинял Киев в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые повлекли за собой удорожание нефти, что среди прочего ударило по электоральным позициям республиканцев.

Переход обеих палат Конгресса под контроль демократов рассматривается инвесторами как положительный фактор для Украины, которая критически зависит от американской военной помощи и разведданных.

"Последний новостной фон был негативным из-за свежих ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь рынок ожидает, что новый Конгресс сможет предотвратить любые сбои в передаче разведывательной информации Украине или ограничение ее доступа к системе Starshield", — прокомментировал директор по инвестициям компании Aberdeen Investments Виктор Сабо.

Перспективы переговоров

Итоги выборов могут повлиять и на атмосферу вокруг мирных переговоров по завершению войны. Первые консультации ожидаются в ближайшие дни в Брюсселе, где американские представители встретятся с европейскими партнерами и делегацией Украины для подготовки почвы к новому раунду переговоров в Абу-Даби на следующей неделе.

В то же время, аналитики отмечают, что дальнейшие действия Трампа в отношении войны остаются неопределенными. Главный экономист Capital Economics Нил Шеринг отмечает, что потеря рычагов давления внутри страны может, напротив, подтолкнуть президента активнее действовать на внешнеполитической арене.

По его словам, Трамп может попытаться форсировать скорейшее завершение войны на более выгодных для Москвы условиях, что лишь усилит давление на Европу по повышению оборонных расходов и взятию на себя большей ответственности за безопасность континента.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам, демократы обретают большинство в Сенате и Конгрессе. Представители Демократической партии одерживают ряд важных побед в ключевых штатах на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США.