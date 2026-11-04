Выборы в США: по предварительным подсчетам, демократы получают большинство в Сенате и Конгрессе

Представители Демократической партии одерживают ряд важных побед в ключевых штатах на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США.

Об этом пишет Dilo .

3 ноября американцы переизбирали все 435 мест в Палате представителей, треть Сената – 35 мест из 100, а также 39 губернаторов. Сейчас обе палаты Конгресса с небольшим преимуществом контролируют республиканцы: в Сенате у них 53 места, в Палате представителей — 218. Чтобы вернуть себе большинство, демократам нужно получить по меньшей мере четыре дополнительных места в Сенате и три в нижней палате.

Демократы получают большинство

Демократическая партия завоевала большинство в Сенате США, прогнозирует The Associated Press. По оценке агентства, демократам удалось воспользоваться недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом. До выборов республиканцы контролировали обе палаты Конгресса.

По состоянию на 6:45 мск демократы имеют 51 место в новом составе Сената, республиканцы — 39, свидетельствуют данные AP. Эти цифры учитывают и сенаторов, которые не переизбирались на этих выборах. Еще за 10 победителей в Сенат пока не объявили.

В Палате представителей AP объявила победу 163 демократа и 103 республиканца. Для большинства там нужно 218 мест. Среди губернаторов AP засчитывает демократам 22 должности, республиканцам - 11.

В Палате представителей демократы отобрали четыре места у республиканцев, пишет Reuters.

Промежуточные результаты

Одними из самых конкурентных гонок за места в Сенате являются выборы в Айове, Аляске, Канзасе, Техасе, Огайо и Мне. Именно результаты в этих штатах могут определить, какая партия будет контролировать верхнюю палату Конгресса.

Айова . Демократ Джош Турек опережает республиканку Эшли Гинсон. По данным Fox News, после подсчета примерно 16% голосов Турек получал 62,14%, Гинсон – 35,52%.

. Демократ Джош Турек опережает республиканку Эшли Гинсон. По данным Fox News, после подсчета примерно 16% голосов Турек получал 62,14%, Гинсон – 35,52%. Аляска. Основная борьба идет между действующим республиканским сенатором Дэном Салливаном и демократкой Мэри Пелтола, бывшей членом Палаты представителей. Из-за особенностей избирательной системы Аляски, в частности рейтингового голосования, окончательный результат может задержаться на несколько дней или даже недель. Пока победитель не определен.

Основная борьба идет между действующим республиканским сенатором Дэном Салливаном и демократкой Мэри Пелтола, бывшей членом Палаты представителей. Из-за особенностей избирательной системы Аляски, в частности рейтингового голосования, окончательный результат может задержаться на несколько дней или даже недель. Пока победитель не определен. Канзас. Демократ Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. По предварительным результатам, Гамильтон получил 56,96% голосов против 41,27% у Маршалла. Это историческая победа: демократы не завоевали сенатского места от Канзаса с 1932 года.

Демократ Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. По предварительным результатам, Гамильтон получил 56,96% голосов против 41,27% у Маршалла. Это историческая победа: демократы не завоевали сенатского места от Канзаса с 1932 года. Техас. Демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона, сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы американских медиа. Это первая победа демократа на общештатных выборах в Техасе с 1994 года.

Демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона, сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы американских медиа. Это первая победа демократа на общештатных выборах в Техасе с 1994 года. Огайо. Демократ Шеррод Браун опережает республиканца Джона Гастеда. По обнародованным результатам ABC News, после подсчета примерно 31% голосов Браун получал 59%, Гастед — 38%.

Демократ Шеррод Браун опережает республиканца Джона Гастеда. По обнародованным результатам ABC News, после подсчета примерно 31% голосов Браун получал 59%, Гастед — 38%. Мэн. Действующая сенаторша-республиканка Сьюзен Коллинз противостоит демократу Трою Джексону. По данным Fox News, Джексон опережал Коллинз.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп в своем стиле уже прокомментировал предварительные результаты выборов, опубликовав пост в соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул, что сам на этих выборах не баллотировался.

"Меня не было в бюллетене, а будь, мы победили бы с разгромным счетом!" – написал Трамп.

Что означают результаты выборов для Трампа

Промежуточные выборы могут существенно изменить политический баланс в Вашингтоне в течение следующих двух лет президентства Дональда Трампа.

Если демократы получат контроль над Палатой представителей, то они смогут возглавить ключевые комитеты, активизировать расследование деятельности администрации и усилить парламентский контроль над Белым домом.

В то же время, даже победа демократов в обеих палатах не будет означать автоматическую блокировку всех инициатив Трампа. Президент будет сохранять право вето и полномочия исполнительной власти.

Если демократы обретут большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах 3 ноября, они смогут принять новую помощь Украине, которая, вероятно, наберет голосов, достаточных для преодоления вето президента США Дональда Трампа.

Associated Press отмечает , что недовольство американцев экономической ситуацией, высокими ценами и деятельностью администрации стало одним из ключевых факторов избирательной кампании. Приблизительно три четверти опрошенных избирателей негативно оценивали экономическую ситуацию, а около 80% сообщили об умеренных или серьезных финансовых трудностях из-за инфляции.

Кроме того, средняя розничная цена бензина в США превысила $4 за галлон в день промежуточных выборов в Конгресс и составила $4,13 за галлон.