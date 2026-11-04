Вибори у США: за попередніми підрахунками, демократи здобувають більшість у Сенаті та Конгресі

Представники Демократичної партії здобувають низку важливих перемог у ключових штатах на проміжних виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США.

Про це пише Dilo.

3 листопада американці переобирали усі 435 місць у Палаті представників, третину Сенату — 35 місць зі 100, а також 39 губернаторів. Зараз обидві палати Конгресу з невеликою перевагою контролюють республіканці: у Сенаті в них 53 місця, у Палаті представників — 218. Щоб повернути собі більшість, демократам треба здобути щонайменше чотири додаткові місця в Сенаті і три в нижній палаті.

Демократи отримують більшість

Демократична партія здобула більшість у Сенаті США, прогнозує The Associated Press. За оцінкою агенції, демократам вдалося скористатися невдоволенням виборців президентом Дональдом Трампом. До цих виборів республіканці контролювали обидві палати Конгресу.

Станом на 6:45 за київським часом демократи мають 51 місце в новому складі Сенату, республіканці — 39, свідчать дані AP. Ці цифри враховують і сенаторів, які не переобиралися на цих виборах. Ще за 10 переможців до Сенату поки не оголосили.

У Палаті представників AP оголосила перемогу 163 демократів і 103 республіканців. Для більшості там потрібно 218 місць. Серед губернаторів AP зараховує демократам 22 посади, республіканцям — 11.

У Палаті представників демократи наразі відібрали чотири місця у республіканців, пише Reuters.

Проміжні результати

Одними з найконкурентніших перегонів за місця в Сенаті є вибори в Айові, Алясці, Канзасі, Техасі, Огайо та Мені. Саме результати в цих штатах можуть визначити, яка партія контролюватиме верхню палату Конгресу.

Айова . Демократ Джош Турек випереджає республіканку Ешлі Гінсон. За даними Fox News, після підрахунку приблизно 16% голосів Турек отримував 62,14%, Гінсон — 35,52%.

. Демократ Джош Турек випереджає республіканку Ешлі Гінсон. За даними Fox News, після підрахунку приблизно 16% голосів Турек отримував 62,14%, Гінсон — 35,52%. Аляска. Основна боротьба точиться між чинним республіканським сенатором Деном Салліваном і демократкою Мері Пелтола, колишньою членкинею Палати представників.Через особливості виборчої системи Аляски, зокрема рейтингове голосування, остаточний результат може затриматися на кілька днів або навіть тижнів. Поки переможця не визначено.

Основна боротьба точиться між чинним республіканським сенатором Деном Салліваном і демократкою Мері Пелтола, колишньою членкинею Палати представників.Через особливості виборчої системи Аляски, зокрема рейтингове голосування, остаточний результат може затриматися на кілька днів або навіть тижнів. Поки переможця не визначено. Канзас. Демократ Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла. За попередніми результатами, Гамільтон отримав 56,96% голосів проти 41,27% у Маршалла. Це історична перемога: демократи не здобували сенатського місця від Канзасу з 1932 року.

Демократ Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла. За попередніми результатами, Гамільтон отримав 56,96% голосів проти 41,27% у Маршалла. Це історична перемога: демократи не здобували сенатського місця від Канзасу з 1932 року. Техас. Демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона, повідомляє Reuters із посиланням на прогнози американських медіа. Це перша перемога демократа на загальноштатних виборах у Техасі з 1994 року.

Демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона, повідомляє Reuters із посиланням на прогнози американських медіа. Це перша перемога демократа на загальноштатних виборах у Техасі з 1994 року. Огайо. Демократ Шеррод Браун випереджає республіканця Джона Гастеда. За оприлюдненими ABC News результатами, після підрахунку приблизно 31% голосів Браун отримував 59%, Гастед — 38%.

Демократ Шеррод Браун випереджає республіканця Джона Гастеда. За оприлюдненими ABC News результатами, після підрахунку приблизно 31% голосів Браун отримував 59%, Гастед — 38%. Мен. Чинна сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз протистоїть демократу Трою Джексону. Заданими Fox News, Джексон випереджав Коллінз.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп у своєму стилі вже прокоментував попередні результати виборів, опублікувавши пост у соцмережі Truth Social.

Президент наголосив, що сам на цих виборах не балотувався.

"Мене не було в бюлетені, а якби був, ми перемогли б з розгромним рахунком!" - написав Трамп.

Трамп сказав в інтервʼю New York Times, що "готовий визнати результати виборів" і співпрацювати з демократами.

Що означають результати виборів для Трампа

Проміжні вибори можуть суттєво змінити політичний баланс у Вашингтоні впродовж наступних двох років президентства Дональда Трампа.

Якщо демократи отримають контроль над Палатою представників, вони зможуть очолити ключові комітети, активізувати розслідування діяльності адміністрації та посилити парламентський контроль над Білим домом.

Водночас навіть перемога демократів в обох палатах не означатиме автоматичного блокування всіх ініціатив Трампа. Президент зберігатиме право вето та значні повноваження виконавчої влади.

Якщо демократи здобудуть більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах 3 листопада, вони зможуть ухвалити нову допомогу Україні, яка, ймовірно, набере голосів, достатніх для подолання вето президента США Дональда Трампа.

Associated Press зазначає, що невдоволення американців економічною ситуацією, високими цінами та діяльністю адміністрації стало одним із ключових чинників виборчої кампанії. Приблизно три чверті опитаних виборців негативно оцінювали економічну ситуацію, а близько 80% повідомили про помірні або серйозні фінансові труднощі через інфляцію.

Крім того, середня роздрібна ціна бензину у США перевищила $4 за галон у день проміжних виборів до Конгресу і становила $4,13 за галон.