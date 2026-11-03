Ціни на бензин у США перевищили $4 за галон: рекорд у день виборів

Середня роздрібна ціна бензину у США перевищила $4 за галон у день проміжних виборів до Конгресу. Станом на 10:00 за нью-йоркським часом вона становила $4,13 за галон.

Як пише Dilo, про це свідчать дані сервісу GasBuddy.

Дизельне паливо в понеділок у середньому коштувало $6,29 за галон. Обидва показники стали найвищими для будь-якого дня виборів за весь період спостережень.

Чому пальне дорожчає

Ціни на автомобільне пальне ще не залишалися на таких високих рівнях до настільки пізньої пори року.

Серед причин - значні перебої у глобальних ланцюгах постачання енергоносіїв та криза в нафтопереробній галузі.

Водночас нинішня ціна бензину нижча за цьогорічний пік у травні, коли вона перевищувала $4,56 за галон.

Дизель коштує на 24 центи за галон менше, ніж під час історичного максимуму, зафіксованого у вересні.

Про вибори та ціни на пальне

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу: американці обирають новий склад Палати представників і третину Сенату. Республіканці підходять до голосування з незначною перевагою в обох палатах на тлі рекордного подорожчання пального.

Дизель у США коштує майже вдвічі дорожче, ніж рік тому, а бензин уперше в історії залишався в жовтні дорожчим за $4 за галон. Високі ціни на пальне посилюють економічний тиск на виборців і можуть вплинути на результати голосування.

Спроба президента Дональда Трампа стримати ціни через домовленості з Кремлем не дала очікуваного результату й, за оцінками, лише ускладнила ситуацію. На цьому тлі демократи мають шанси посилити позиції, зокрема у штатах, які традиційно підтримували республіканців.