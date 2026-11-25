Кабінет Міністрів продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період, протягом якого бізнес може працювати без облаштованих укриттів під час повітряної тривоги “жовтого” рівня загрози.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Рішення дозволяє підприємствам, які ще не забезпечили доступ до сховищ, не зупиняти роботу. Головна умова — узгодити такий формат із працівниками та дотримуватися організаційних заходів безпеки.

Зміни напрацювали спільно з підприємцями, а також з урахуванням рекомендацій Верховної Ради. В уряді зазначають, що прагнуть зберегти безперервність роботи компаній і робочі місця, адаптуючи вимоги до реальних можливостей бізнесу, але закликають підприємців облаштовувати укриття там, де це технічно можливо та доцільно.

Нові правила з 5 червня 2027 року

Після завершення перехідного періоду запрацює диференційований підхід. Вимоги залежатимуть від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об'єкті:

До 20 осіб включно: обов'язкове укриття не потрібне. Компанія має забезпечити систему оповіщення, інформування про найближчі доступні сховища, узгодити графік із персоналом та виконувати організаційні заходи безпеки.

Від 21 до 99 осіб: потрібен доступ до укриття, безпечного простору або (за визначених умов) найбільш захищеного внутрішнього приміщення.

100 і більше осіб: обов'язковий доступ до готового укриття відповідної місткості.

Для підприємств, які об'єктивно не можуть облаштувати сховище, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності передбачені окремі винятки — за умови дотримання встановлених протоколів безпеки.

Протягом перехідного періоду уряд продовжить консультації з бізнесом і парламентом для напрацювання довгострокових рішень.

Робота без укриттів під час "жовтої" тривоги

Нагадаємо, спочатку уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору. Згода колективу більше не діє.

Проте представники ритейлу та ресторанної сфери наголошували, що виконати такі умови просто нереально. Серед головних перепон називали колосальні витрати, складність переобладнання орендованих площ, технічну невизначеність із розрахунками та ризик тиску під час перевірок.

Зрештою, через критику бізнес-спільноти, хвилю петицій та ризик згортання ринку, уряд відстрочив вимогу про обов’язкове укриття для бізнесу для роботи під час "жовтого" рівня тривоги до 4 березня 2027 року.

25 листопада Верховна Рада ухвалила постанови № 16207 та № 16191, якими рекомендувала уряду переглянути правила роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози.