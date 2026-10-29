Підприємцям дали більше часу на облаштування укриттів: як працюватиме бізнес під час тривог

Кабінет Міністрів України оновлює порядок роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, головним пріоритетом залишається безпека громадян, однак влада прагне зберегти безперебійну економічну діяльність та життєдіяльність країни.

Причиною повторного перегляду норм стало те, що після ініційованих два місяці тому змін чимало компаній так і не розпочали виконання базових безпекових вимог.

"Даємо підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. Можливостей для закупівлі мобільних конструкцій достатньо. Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття", — заявив прем'єр-міністр.

Урядовець також пояснив, що нові критерії до укриттів формуватимуться із урахуванням кількості працівників та відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті.

Окрім того, підприємцям дозволили використовувати захисні споруди, розташовані поруч із об'єктом, якщо вони мають достатню місткість, а люди чітко поінформовані про їхнє розташування.

"Укриття не обов’язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване", - наголосив Корецький.

До 4 березня військові адміністрації зберуть усі дані щодо виконання безпекових вимог підприємствами, після чого Уряд ухвалить подальші рішення.

Водночас очільник уряду окремо подякував тим представникам бізнесу, які вже подбали про захист своїх працівників і клієнтів та зробили для цього максимум можливого.

Нагадаємо, 20% закладів громадського харчування в Україні можуть тимчасово припинити роботу до весни на тлі посилення вимог до безпеки під час повітряних тривог.

Раніше уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору. Згода колективу більше не діє.