Лише 4% платників забезпечили 88% митних надходжень в Україні

За дев'ять місяців 2026 року до державного бюджету надійшло 648,8 млрд грн митних платежів. При цьому 88% усіх надходжень забезпечили лише 3,3 тис. імпортерів — близько 4% від загальної кількості платників, включно з громадянами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

У січні-вересні митні платежі сплачували 32,8 тис. суб'єктів господарювання. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли таких платників було 31,9 тис.

Водночас суми платежів зростали значно швидше за кількість платників. За даними митниці, великі компанії збільшили сплату митних платежів приблизно на 30%.

Основну частину надходжень забезпечує великий бізнес

Лише 3,3 тис. імпортерів сформували 88% усіх митних надходжень за дев'ять місяців.

Водночас 17,1 тис. платників сплатили до 1 млн грн кожен. Загалом від цієї групи до бюджету надійшло 5,3 млрд грн.

Ще 12,4 тис. підприємств сплатили від 1 млн до 20 млн грн митних платежів кожне.

Окремо 11,4 млрд грн митних платежів сплатили громадяни.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року митниця перерахувала до бюджету 420,1 млрд грн, що було на 31,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Тоді митні платежі сплачували 28,3 тис. суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.