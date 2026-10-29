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Apple оцінила найдорожчий MacBook Pro у $14 тис: які його параметри

Apple оцінила найдорожчий MacBook Pro у $14 тис
Apple оцінила найдорожчий MacBook Pro у $14 тис

Максимальна комплектація нового 16-дюймового MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном коштує $14 549. Це на $4400 більше, ніж коштувала найдорожча конфігурація попереднього покоління ноутбука Apple.

Про це інформує Dilo з посиланням на The Verge.

Нові сенсорні MacBook Pro представлені у версіях із 14- та 16-дюймовими дисплеями. Базова ціна становить відповідно $2899 та $3399.

Якщо встановити всі найдорожчі доступні опції, ціна 14-дюймової моделі зростає до $14 249, а 16-дюймової — до $14 549.

Що входить у MacBook Pro за $14,5 тисячі

Максимальна конфігурація отримує процесор M5 Max із 18-ядерним центральним та 40-ядерним графічним процесором, 128 ГБ оперативної пам'яті, 16 ТБ накопичувача та дисплей із нанотекстурним покриттям.

Саме накопичувач став головною причиною різкого зростання ціни. Перехід на 16 ТБ коштує додаткові $7000.

Збільшення оперативної пам'яті до 128 ГБ додає ще $2000, а нанотекстурне скло — $150.

Для порівняння, максимальна конфігурація попереднього 16-дюймового MacBook Pro коштувала $10 149.

Якщо ж новий ноутбук оснастити накопичувачем на 8 ТБ замість 16 ТБ, максимальна ціна становитиме $10 549 — лише на $400 більше за попередника.

Apple вперше додала сенсорний екран до MacBook

Нові MacBook Pro отримали дисплей PROLED XDR на основі технології tandem OLED із частотою оновлення до 120 Гц та підтримкою сенсорного керування.

Це перші ноутбуки Mac із повноцінним сенсорним дисплеєм. Вони працюють на процесорах M5 Pro та M5 Max.

Продажі нових моделей мають розпочатися 6 листопада.

Нагадаємо, компанія Apple після двох десятиліть відмови представила оновлений MacBook Pro із сенсорним екраном. Новий пристрій надасть флагманському ноутбуку бренду функцію, яка вже давно стала стандартною в індустрії персональних комп'ютерів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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