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Apple оценила самый дорогой MacBook Pro в $14 тыс: каковы его параметры

Apple оценила самый дорогой MacBook Pro в $14 тыс.
Apple оценила самый дорогой MacBook Pro в $14 тыс.

Максимальная комплектация нового 16-дюймового MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном стоит $14549. Это на $4400 больше, чем стоила самая дорогая конфигурация предыдущего поколения ноутбука Apple.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на The Verge.

Новые сенсорные MacBook Pro представлены в версиях с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Базовая цена составляет соответственно $2899 и $3399.

Если установить все самые дорогие доступные настройки, стоимость 14-дюймовой модели растет до $14 249, а 16-дюймовой — до $14 549.

Что входит в MacBook Pro за $14,5 тысячи

Максимальная конфигурация получает процессор M5 Max с 18-ядерным центральным и 40-ядерным графическим процессором, 128 ГБ оперативной памяти, 16 ТБ накопителя и нанотекстурным дисплеем.

Конкретно накопитель стал главной предпосылкой резкого роста цены. Переход на 16 ТВ стоит дополнительные $7000.

Увеличение оперативной памяти до 128 ГБ прибавляет еще $2000, а нанотекстурное стекло – $150.

Для сравнения, максимальная конфигурация предыдущего 16-дюймового MacBook Pro стоила $10149.

Если же новый ноутбук оснастить накопителем на 8 ТБ вместо 16 ТБ, максимальная цена будет составлять $10 549 — всего на $400 больше предшественника.

Apple впервые добавила сенсорный экран MacBook

Новые MacBook Pro получили дисплей PROLED XDR на основе технологии tandem OLED с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой сенсорного управления.

Это первые ноутбуки Mac с полноценным сенсорным дисплеем. Они работают на процессорах M5 Pro и M5 Max.

Продажи новых моделей должны начаться 6 ноября.

Напомним, компания Apple после двух десятилетий отказа представила обновленный MacBook Pro с сенсорным экраном. Новое устройство предоставит флагманскому ноутбуку бренду функцию, которая уже давно стала стандартной в индустрии персональных компьютеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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