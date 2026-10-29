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Apple оценила самый дорогой MacBook Pro в $14 тыс: каковы его параметры
Максимальная комплектация нового 16-дюймового MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном стоит $14549. Это на $4400 больше, чем стоила самая дорогая конфигурация предыдущего поколения ноутбука Apple.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на The Verge.
Новые сенсорные MacBook Pro представлены в версиях с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Базовая цена составляет соответственно $2899 и $3399.
Если установить все самые дорогие доступные настройки, стоимость 14-дюймовой модели растет до $14 249, а 16-дюймовой — до $14 549.
Что входит в MacBook Pro за $14,5 тысячи
Максимальная конфигурация получает процессор M5 Max с 18-ядерным центральным и 40-ядерным графическим процессором, 128 ГБ оперативной памяти, 16 ТБ накопителя и нанотекстурным дисплеем.
Конкретно накопитель стал главной предпосылкой резкого роста цены. Переход на 16 ТВ стоит дополнительные $7000.
Увеличение оперативной памяти до 128 ГБ прибавляет еще $2000, а нанотекстурное стекло – $150.
Для сравнения, максимальная конфигурация предыдущего 16-дюймового MacBook Pro стоила $10149.
Если же новый ноутбук оснастить накопителем на 8 ТБ вместо 16 ТБ, максимальная цена будет составлять $10 549 — всего на $400 больше предшественника.
Apple впервые добавила сенсорный экран MacBook
Новые MacBook Pro получили дисплей PROLED XDR на основе технологии tandem OLED с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой сенсорного управления.
Это первые ноутбуки Mac с полноценным сенсорным дисплеем. Они работают на процессорах M5 Pro и M5 Max.
Продажи новых моделей должны начаться 6 ноября.
Напомним, компания Apple после двух десятилетий отказа представила обновленный MacBook Pro с сенсорным экраном. Новое устройство предоставит флагманскому ноутбуку бренду функцию, которая уже давно стала стандартной в индустрии персональных компьютеров.