Бундестаг 27 ноября утвердил федеральный бюджет Германии на 2027 год, предусматривающий почти €12 млрд в поддержку Украины. Общие расходы бюджета составят €555,9 млрд, что примерно на 6% больше, чем в 2026 году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Deutsche Welle.

В бюджете Германии на 2027 год предусмотрено €11,612 млрд по отдельной статье, охватывающей укрепление безопасности и оборонных способностей государств, подвергшихся нападению с нарушением международного права. В 2026 году соответствующие расходы составляют €11,547 млрд.

В целом оборонные расходы Германии возрастут почти до 140 млрд евро, что станет самым высоким показателем со времен завершения холодной войны.

Более трети расходов основного бюджета будут приходиться на сферу труда и социального обеспечения. В то же время, объем инвестиций в рамках основного бюджета вырастет до €61,8 млрд.

Германия увеличит государственные заимствования

Объем чистых новых заимствований для финансирования основного бюджета вырастет с €98 млрд до €123 млрд.

С учетом специальных фондов для развития инфраструктуры и финансирования Бундесвера общий объем новых заимствований превысит €210 млрд. Больше Германии привлекало только в 2021 году во время пандемии коронавируса – €215,4 млрд.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль объяснил необходимость увеличения заимствований потребностью в финансировании обороны и инвестиций в инфраструктуру.

В Германии повысят налоги

Для покрытия дефицита финансирования правительственная коалиция согласовала повышение ряда налогов. В частности, ставку налога на крепкие алкогольные напитки планируют увеличить на 20%.

В начале 2028 также предусмотрено введение налога на сладкие напитки. Он будет иметь три ставки в зависимости от содержания сахара.

По оценкам Министерства финансов Германии, нехватка средств в бюджетных планах на 2028 год составляет около €25 млрд. В случае продления действия сниженного налога на электроэнергию после 2027 года этот показатель может возрасти до €30 млрд.

Напомним, в 2026 году объем военной помощи Германии Украине достиг €11,55 млрд, что почти в шесть раз больше, чем в 2022 году. Кроме того, в рамках программы Build with Ukraine страны запустили пять общих оборонных проектов общей стоимостью €1,1 млрд.