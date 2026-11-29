Американская компания OpenAI подала встречный иск против Apple, обвинив технологического гиганта в похищении коммерческих тайн и давлении на поставщиков оборудования. По утверждению разработчика ChatGPT, Apple пытается помешать выходу конкурента на рынок потребительской электроники с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

OpenAI 27 ноября подала встречные исковые требования в федеральный суд Калифорнии. Компания утверждает, что Apple получила конфиденциальную информацию, повторно наняв работника, в течение шести месяцев работавшего в OpenAI.

За это время он получил доступ к информации о новом электронном устройстве, а также планах разработки будущих аппаратных продуктов компании.

Кроме того, OpenAI обвиняет Apple в давлении на поставщиков оборудования, направленном на препятствование разработке конкурентных устройств с искусственным интеллектом.

Apple отвергла обвинения в получении конфиденциальной информации и попытках ограничить конкуренцию. В компании назвали встречный иск попыткой отвлечь внимание от сущности первоначального судебного иска.

Судебный конфликт Apple и OpenAI

В июле 2026 года Apple подала иск против OpenAI и двух своих бывших сотрудников – Танга Тана и Чанга Лю. Компания обвинила их в незаконном использовании коммерческих тайн для развития бизнеса OpenAI в сфере потребительской электроники.

Тан проработал в Apple 24 года и занимал должность вице-президента по дизайну iPhone и Apple Watch. Затем он присоединился к созданию стартапа io Products, который OpenAI приобрела в 2025 году.

OpenAI и бывшие сотрудники Apple отвергли обвинения, заявив, что иск основывается на несанкционированном доступе Apple к личным сообщениям Лю после его увольнения.

OpenAI обвиняет Apple в слежке за работниками

Во встречном иске OpenAI также утверждает, что Apple поощряет работников использовать личные устройства и аккаунты для работы, однако препятствует надлежащему разграничению личных и рабочих данных после их увольнения.

По мнению OpenAI, это позволяет Apple сохранять доступ к персональным устройствам и аккаунтам бывших сотрудников и контролировать их после перехода к конкурентам.

По данным OpenAI, в компанию уже перешли 400 бывших работников Apple. Разработчик ChatGPT считает, что судебные иски преследуют цель сдержать дальнейший отток кадров в другие технологические компании.

Напомним, 14 октября состоялось первое открытое заседание суда по делу о вероятном похищении коммерческих тайн Apple. Тогда суд частично удовлетворил требование производителя iPhone по ускоренной передаче доказательств со стороны OpenAI и допроса бывших сотрудников.