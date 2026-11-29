Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по усилению защиты критической инфраструктуры. Среди прочего документ предусматривает запрет для СМИ освещать последствия разрушений, сроки восстановления и состояние строительства защитных сооружений на объектах.

Как пишет Dilo, об этом говорится в указе президента от 28 ноября.

В частности, правительству поручено "принять неотложные меры", чтобы в медиа не появлялись данные о последствиях атак и сроках ремонтов, а также об этапах и состоянии строительства защиты на объектах энергетики и систем жизнеобеспечения. Это касается и тех построек, которые предусмотрены планами устойчивости регионов и отдельных городов.

Кроме ограничений для медиа, через месяц правительство должно обеспечить развертывание средств радиоэлектронной борьбы и активной защиты на важнейших энергообъектах, а также пересмотреть перечень объектов, которые ПВО должно прикрывать в первую очередь. К созданию групп противовоздушной обороны планируют более активно привлекать и сами предприятия.

В течение месяца Агентство восстановления совместно с "Укрэнерго" должно достроить сооружения инженерной защиты второго уровня на определенных объектах. Также правительство должно найти финансирование для защиты гидротехнических сооружений и капитального ремонта поврежденных шлюзов "Укрводдороги".

Отдельно правительству дали два месяца, чтобы устранить препятствия для развития распределенной генерации — в частности, упростить подключение таких объектов к сетям и решить проблему долгов перед производителями электроэнергии.

Областным и Киевской городской администрациям в месячный срок поручено "принять решение о передаче из государственной в коммунальную собственность столицы оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии". Также поручено обеспечить развитие маневренной и защищенной когенерации, увеличить количество средств резервного питания, организовать инженерную защиту объектов энергетической инфраструктуры и развитие сферы когенерации в регионах, подготовить дома к возможным отключениям электроэнергии.

Ряд пунктов решения не обнародован и имеет отметку "для служебного использования".

Напомним, по словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, инженерную защиту обустраивают на 601 критическом объекте, а общий уровень выполнения работ по состоянию на конец октября составил 72%.