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Зеленский подписал указ о запрете медиа освещать разрушения и защиту критической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по усилению защиты критической инфраструктуры. Среди прочего документ предусматривает запрет для СМИ освещать последствия разрушений, сроки восстановления и состояние строительства защитных сооружений на объектах.
Как пишет Dilo, об этом говорится в указе президента от 28 ноября.
В частности, правительству поручено "принять неотложные меры", чтобы в медиа не появлялись данные о последствиях атак и сроках ремонтов, а также об этапах и состоянии строительства защиты на объектах энергетики и систем жизнеобеспечения. Это касается и тех построек, которые предусмотрены планами устойчивости регионов и отдельных городов.
Кроме ограничений для медиа, через месяц правительство должно обеспечить развертывание средств радиоэлектронной борьбы и активной защиты на важнейших энергообъектах, а также пересмотреть перечень объектов, которые ПВО должно прикрывать в первую очередь. К созданию групп противовоздушной обороны планируют более активно привлекать и сами предприятия.
В течение месяца Агентство восстановления совместно с "Укрэнерго" должно достроить сооружения инженерной защиты второго уровня на определенных объектах. Также правительство должно найти финансирование для защиты гидротехнических сооружений и капитального ремонта поврежденных шлюзов "Укрводдороги".
Отдельно правительству дали два месяца, чтобы устранить препятствия для развития распределенной генерации — в частности, упростить подключение таких объектов к сетям и решить проблему долгов перед производителями электроэнергии.
Областным и Киевской городской администрациям в месячный срок поручено "принять решение о передаче из государственной в коммунальную собственность столицы оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии". Также поручено обеспечить развитие маневренной и защищенной когенерации, увеличить количество средств резервного питания, организовать инженерную защиту объектов энергетической инфраструктуры и развитие сферы когенерации в регионах, подготовить дома к возможным отключениям электроэнергии.
Ряд пунктов решения не обнародован и имеет отметку "для служебного использования".
Напомним, по словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, инженерную защиту обустраивают на 601 критическом объекте, а общий уровень выполнения работ по состоянию на конец октября составил 72%.