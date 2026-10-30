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В Украине защищают 601 критический объект: на планы устойчивости предусмотрено 67,6 млрд грн

В Украине защищают 601 критический объект
В Украине защищают 601 критический объект

В 2026 году из государственного бюджета на реализацию планов устойчивости предусмотрено 67,6 млрд. грн. Инженерную защиту обустраивают на 601 критическом объекте, а общий уровень выполнения работ составляет 72%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

По словам министра, речь идет о защите подстанций, объектов тепло- и водоснабжения. В настоящее время уже построено 109 защитных сооружений.

Параллельно реализуются 343 проекта распределенной тепловой генерации общей мощностью около 3,2 ГВт. Объекты планируют вводить в эксплуатацию поэтапно.

Водоснабжение для 10 млн человек

В сфере водоснабжения реализуется 30 проектов в 14 регионах Украины. Они охватывают около 10 млн человек.

По словам Калашника, главная задача таких проектов – сохранить базовые услуги для населения и обеспечить их скорейшее восстановление после российских атак.

Отдельно министр остановился в Киеве. Государство финансирует половину стоимости городского плана устойчивости, а также выполняет часть работ по защите критической инфраструктуры и созданию резервных источников теплоснабжения.

Грузы переориентируют на Дунай

Из-за ухудшения ситуации в Черном море существенно сократилась работа портов Большой Одессы.

Чтобы сохранить возможности для украинского экспорта, часть грузов переориентируется на дунайские порты и западные пограничные переходы.

Украина вместе с партнерами работает над увеличением пропускной способности этих маршрутов и привлечением финансирования для портового флота и перегрузочного оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планируется строительство резервных переправ через Днепр на случай повреждения имеющихся мостов. Среди скорых решений рассматривают насыпные дамбы с понтонными переправами, которые должны помочь сохранить транспортное сообщение между берегами столицы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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