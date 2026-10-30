UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,53

--0,06

EUR

50,68

--0,09

Наличный курс:

USD

46,47

46,19

EUR

51,70

51,30

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Украине построят 21 альтернативную мостовую переправу: первые заработают в начале 2027 года

В Украине построят 21 альтернативную мостовую переправу
В Украине построят 21 альтернативную мостовую переправу

В Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе через Днепр. В Киеве уже начались работы, а первые объекты должны заработать в начале 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Суспільного".

О планах сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По его словам, для обеспечения стабильного транспортного сообщения правительство утвердило проект, позволяющий ускорить строительство альтернативных мостовых переправ.

Реализацию проекта взяли на себя центральные власти. Переправы должны обеспечивать резервное транспортное сообщение при повреждении или невозможности использования основных мостов.

В Киеве подготовительные работы уже начались. Первые альтернативные переправы планируют ввести в работу в начале следующего года.

Напомним, в начале октября сообщалось, что в Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр на случай повреждения существующих мостов. Тогда речь шла о насыпных дамбах с понтонными переправами, которые должны обеспечить не менее половины пропускной способности действующих мостов. Строить такие объекты планировали не только в столице, но и других регионах Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности