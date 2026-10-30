В Украине построят 21 альтернативную мостовую переправу: первые заработают в начале 2027 года

В Украине планируют построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе через Днепр. В Киеве уже начались работы, а первые объекты должны заработать в начале 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Суспільного".

О планах сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По его словам, для обеспечения стабильного транспортного сообщения правительство утвердило проект, позволяющий ускорить строительство альтернативных мостовых переправ.

Реализацию проекта взяли на себя центральные власти. Переправы должны обеспечивать резервное транспортное сообщение при повреждении или невозможности использования основных мостов.

В Киеве подготовительные работы уже начались. Первые альтернативные переправы планируют ввести в работу в начале следующего года.

Напомним, в начале октября сообщалось, что в Киеве начнут строить резервные переправы через Днепр на случай повреждения существующих мостов. Тогда речь шла о насыпных дамбах с понтонными переправами, которые должны обеспечить не менее половины пропускной способности действующих мостов. Строить такие объекты планировали не только в столице, но и других регионах Украины.